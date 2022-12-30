Сбили более 450 ракет: за год ВС РФ атаковали объекты энергетики Украины 164 раза (инфографика)

По данным компании YASNO, за весь год оккупанты выпустили по энергетической инфраструктуре 609 ракет и 95 БПЛА. Однако украинские ПВО сбили большую часть из них, показав эффективность в 76,4%.

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Компания-поставщик электроэнергии YASNO собрала данные о всех российских атаках по энергетическим объектам Украины с начала полномасштабной войны. Также была приведена информация о количестве сбитых российских ракет и беспилотников нашими системами ПВО. Данные опубликованы на Facebook-странице компании.

В посте выложена инфографика динамики обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины начиная с февраля 2022 года. Прежде всего отмечается, что с 24 февраля этого года, российская армия нанесла 10 массированных ударов критической инфраструктуре страны, которые включают в себя 164 атаки крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Согласно данным наименьшее количество атак было совершено в первые шесть месяцев войны. В общей сложности с февраля по включительно август 2022 года россияне атаковали объекты энергетики 22 раза:

февраль — 5 ударов;

март — 3 удара;

апрель — 1 удар;

май — 2 удара;

июнь — 4 удара;

июль — 4 удара;

август — 3 удара.

Вместе с тем за последние четыре месяца этого года ВС РФ атаковали украинские объекты 142 раз. Это более чем в шесть раза больше, чем за семь предыдущих месяцев войны:

сентябрь — 12 ударов;

октябрь — 69 ударов;

ноябрь — 34 удара;

декабрь (на 30.12. 2022) — 27 ударов.

Компания также опубликовала статистику запущенных и сбитых ракет и беспилотников российских вооруженных сил. Согласно данным, россияне выпустили по объектам энергосистемы Украины 609 крылатых ракет. Из них наши системы ПВО уничтожили 453 единицы. Из 95 запущенных дронов-камикадзе, украинские защитники сбили 85 штук. Таким образом эффективность работы украинских ПВО составляет 76,4%.

Отметим, что опубликованные данные свидетельствуют о том, что интенсивность обстрелов объектов украинской энергетики увеличилась с реальными поражениями российских войск на фронте. Так в сентябре, когда россияне нанесли 12 ударов, была освобождена Харьковская область, после чего Силы обороны продолжили контрнаступление в сторону Луганской области.

А когда оккупанты отступали на Херсонском направлении и покинули город на юге Украины, по энергосистеме было выпущено более 100 ракет и беспилотников.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко 26 декабря заявил, что украинцы могут провести Новый год без отключений электричества, если Россия не нанесет новых массированных ударов по энергетическим объектам. По его словам, сейчас сложно что-либо планировать, поскольку спрогнозировать масштабы потенциального удара ВС РФ нельзя.