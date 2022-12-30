Збили понад 450 ракет: за рік ЗС РФ атакували об'єкти енергетики України 164 рази (інфографіка)

За даними компанії YASNO, за весь рік окупанти випустили по енергетичній інфраструктурі 609 ракет та 95 БПЛА. Однак українські ППО збили більшу частину з них, показавши ефективність у 76,4%.

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Компанія-постачальник електроенергії YASNO зібрала дані про всі російські атаки на енергетичні об'єкти України з початку повномасштабної війни. Також наведено інформацію про кількість збитих російських ракет та безпілотників нашими системами ППО. Дані опубліковані на Facebook-сторінці компанії.

У пості викладено інфографіку динаміки обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України починаючи з лютого 2022 року. Насамперед зазначається, що з 24 лютого цього року, російська армія завдала 10 масованих ударів критичній інфраструктурі країни, які включають 164 атаки крилатими ракетами і дронами-камікадзе.

Згідно з даними, найменша кількість атак здійснена в перші шість місяців війни. Загалом із лютого по включно серпень 2022 року росіяни атакували об'єкти енергетики 22 рази:

лютий – 5 ударів;

березень — 3 удари;

квітень — 1 удар;

травень — 2 удари;

червень — 4 удари;

липень — 4 удари;

серпень — 3 удари.

Водночас, за останні чотири місяці цього року ЗС РФ атакували українські об'єкти 142 разів. Це більш ніж у шість разів більше, ніж за сім попередніх місяців війни:

вересень — 12 ударів;

жовтень — 69 ударів;

листопад — 34 удари;

грудень (на 30.12. 2022) — 27 ударів.

Компанія також опублікувала статистику запущених та збитих ракет та безпілотників російських збройних сил. За даними, росіяни випустили по об'єктах енергосистеми України 609 крилатих ракет. З них наші системи ППО знищили 453 одиниці. Із 95 запущених дронів-камікадзе українські захисники збили 85 штук. Так, ефективність роботи українських ППО становить 76,4%.

Зазначимо, що опубліковані дані свідчать, що інтенсивність обстрілів об'єктів української енергетики збільшилася з реальними поразками російських військ на фронті. Так, у вересні, коли росіяни завдали 12 ударів, було звільнено Харківську область, після чого Сили оборони продовжили контрнаступ у бік Луганської області.

А коли окупанти відступали на Херсонському напрямку і залишили місто на півдні України, енергосистемою було випущено понад 100 ракет і безпілотників.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко 26 грудня заявив, що українці можуть провести Новий рік без відключень електрики, якщо Росія не завдасть нових масованих ударів по енергетичних об'єктах. За його словами, зараз складно щось планувати, оскільки спрогнозувати масштаби потенційного удару ЗС РФ не можна.