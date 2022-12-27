Росія може нашкодити: міністр енергетики розповів, чи будуть українці зі світлом у Новий рік

За словами Германа Галущенка, країна може відсвяткувати свято без відключення електрики, якщо не буде нових російських обстрілів.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що українці можуть провести Новий рік без відключення електрики, якщо Росія не завдасть нових масованих ударів по енергетичних об'єктах. Про це він заявив 26 грудня в ефірі національного телемарафону.

"Є таке почуття, що вони [росіяни] не відмовилися від того, щоб і надалі обстрілювати нашу енергосистему", — прокоментував голова міністерства.

При цьому він нагадав, що ЗС РФ вважає надає перевагу прив'язуватися до певних дат.

"Я думаю, що Новий рік — це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально нашкодити енергосистемі", — додав Галущенко.

За словами міністра, зараз складно щось запланувати, бо Україна не може передбачити масштаб такого потенційного російського обстрілу та, відповідно, обсягу можливих руйнувань.

Водночас, чиновник говорить про те, що якщо подивитися на останні атаки ворога, то відсоток збитих ЗСУ російських ракет і дронів дуже високий.

"Це дає нам таку віру в те, що навіть якщо будуть влучання, то ми відповідно швидко їх відновлюватимемо", — уточнив глава профільного міністерства.

Нині енергетики намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі та збільшують виробництво електроенергії.

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7", — резюмував міністр.

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Нагадаємо, 26 грудня у Києві та ще п'яти регіонах України ввели аварійні відключення електрики. Ремонт ключових об'єктів енергетики й обладнання потребує значного часу через масштабність та складність пошкоджень.

24 грудня Міністерство енергетики України звітувало про те, що провело перевірку операторів системи розподілу електроенергії та виявило порушення графіків відключень у всіх регіонах.