У Києві та 5 регіонах України вводять аварійні відключення електрики, — Укренерго

Ремонт ключових об'єктів енергетики й обладнання потребує значного часу через масштабність і складність пошкоджень.

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Станом на 26 грудня дефіцит потужностей в українській енергосистемі залишається суттєвим. Через пошкодження магістральних мереж для всіх областей доведено ліміти споживання енергії. Унаслідок їх перевищення у Києві та 5 регіонах України вводять аварійні відключення електрики. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Аварійні обмеження діятимуть у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській і Запорізькій областях. Тим часом на об'єктах генерації та електромережах продовжуються ремонтні роботи.

У відомстві зазначили, що ремонт обладнання і ключових об'єктів енергетики потребує значного часу через масштабність і складність пошкоджень російськими військами.

"Укренерго, генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні. Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", — додали в компанії.

[ + – ] Аварійні обмеження діятимуть у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській і Запорізькій областях

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що РФ спробує влаштувати для України "темні та складні дні" перед Новим роком. Він попередив, що в останні дні 2022 року російські війська можуть спробувати обстріляти критичну інфраструктуру країни.

23 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зупинили роботу наземного електротранспорту. Щоб замінити електротранспорт, будуть задіяні всі автобуси, які є в автопарку міста.