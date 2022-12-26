В Киеве и 5 регионах Украины вводят аварийные отключения электричества, — Укрэнерго

Ремонт ключевых объектов энергетики и оборудования требует значительного времени из-за масштабности и сложности повреждений.

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По состоянию на 26 декабря дефицит мощностей в украинской энергосистеме остается существенным. Из-за повреждений магистральных сетей для всех областей доведены лимиты по потреблению энергии. В результате их превышения в Киеве и 5 регионах Украины вводят аварийные отключения электричества. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Аварийные ограничения будут действовать в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, и Запорожской областях. Тем временем на объектах генерации и электросетях продолжаются ремонтные работы.

В ведомстве отметили, что ремонт оборудования и ключевых объектов энергетики требует значительного времени из-за масштабности и сложности повреждений российскими войсками.

"Укрэнерго, генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране. В то же время, мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", — добавили в компании.

[ + – ] Аварийные ограничения будут действовать в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, и Запорожской областях

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ попытается устроить для Украины "темные и сложные дни" перед Новым годом. Он предупредил, что в последние дни 2022 года российские войска могут попытаться обстрелять критическую инфраструктуру страны.

23 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице остановили работу наземного электротранспорта. Чтобы заменить электротранспорт, будут задействованы все автобусы, что есть в автопарке города.