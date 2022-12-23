В Киеве остановили работу наземного электротранспорта, — Кличко

По словам мэра Киева, ситуация с электроэнергией в столице остается сложной. Чтобы заменить электротранспорт, будут задействованы все автобусы, что есть в автопарке города.

Related video

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице останавливают работу наземного электротранспорта. Так, трамваи и троллейбусы ездить не будут. Об этом мэр написал у себя в Telegram.

По его словам, на улицах теперь курсируют автобусы.

"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 – на замену трамваев. Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов", — написал Кличко.

Он заявил, что теперь используется весь подвижной состав, который есть в автопарках Киева. Кроме того, перевозки также обеспечивают и частные перевозчики. Так, на 98 маршрутах работают 846 автобусов.

Кличко отметил, что метро в Киеве работает.

"Открыто 50 станций из 52. Две станции — "Гидропарк" и "Днепр" — временно закрыты. Напомним, 20 декабря мы открыли станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", которые были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России в Украину", — написал Кличко.

[ + – ] Троллейбусы и трамвае в Киеве не ездят

Кроме того, Кличко сообщил, что ситуация с электроэнергией в столице остается очень сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества.

"Водоснабжение в столице сейчас происходит в штатном режиме. Стабилизировали и теплоснабжение. За исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии", — написал мэр Киева.

Ранее Фокус писал, что обесточенный ночной Киев показали из космоса. На кадрах можно увидеть динамику освещения столицы в период с января до ноября этого года. Камеры фиксировали мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и свет в окнах домов.

Также сообщалось, что генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии в Киеве не улучшается. Так, в столице все сложнее, чем в других регионах Украины.