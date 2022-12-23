"Пульс страны": обесточенный ночной Киев показали из космоса (фото)

На кадрах можно увидеть динамику освещения столицы в период с января до ноября этого года. Камеры фиксировали мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и свет в окнах домов.

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Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки ночного Киева до и после того, как российские оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры. Фотографии были сделаны спутниками NOAA-20 и NASA Suomi, которые ежедневно пролетают над Украиной примерно в 01:30.

"Их мощные камеры, каждая из которых весит как огромный рояль, фиксируют пульс страны — мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и кухонные окна", — говорится в комментариях к фото.

Журналисты, сравнивая спутниковые снимки за январь и ноябрь 2022 года, отмечают существенную разницу между ними. На ноябрьском фото видно, что большая часть столицы без электричества. И если центр города еще как-то освещается, то на окраинах света практически нет.

В чем проблема?

Обозреватели приводят слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который 11 декабря заявил, что в Украине повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Между тем сотрудники британского посольства в Киеве заявили Sky News, что в Украине по-прежнему более чем достаточно реальных генерирующих мощностей.

Но главная проблема заключается в том, что россияне атакуют не только электростанции, а наносят удары по трансформаторам, которые обычно находятся на открытом воздухе и заполнены легковоспламеняющимся охлаждающим маслом. Как правило, они являются легкой целью для вражеских ракет, отмечают авторы публикации.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 декабря заявил, что правительство страны готовится к тотальному блэкауту на фоне вероятных ударов по энергосистеме. По его словам, хотя выход из блэкаута может занять от 7 до 10 дней, у правительства есть план, как обеспечить выживание людей в этот период.

Председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 19 декабря сообщил о нарастающем дефиците электроэнергии из-за возможного серьезного похолодания. Чиновник отметил, что в более теплые дни дефицит электроэнергии будет сокращаться.