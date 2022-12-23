"Пульс країни": знеструмлений нічний Київ показали з космосу (фото)

На кадрах можна побачити динаміку освітлення столиці у період із січня до листопада цього року. Камери фіксували мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів і світло у вікнах будинків.

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Британський телеканал Sky News опублікував знімки супутникового нічного Києва до та після того, як російські окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Фото було зроблено супутниками NOAA-20 та NASA Suomi, які щодня пролітають над Україною приблизно о 01:30.

"Їхні потужні камери, кожна з яких важить як величезний рояль, фіксують пульс країни — мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів і кухонні вікна", — йдеться у коментарях до фото.

Журналісти, порівнюючи супутникові знімки за січень та листопад 2022 року, зазначають суттєву різницю між ними. На листопадовому фото видно, що більшість столиці без електрики. І якщо центр міста ще якось освітлюється, то на околицях світла практично немає.

У чому проблема?

Оглядачі наводять слова українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який 11 грудня заявив, що в Україні пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тим часом співробітники британського посольства в Києві заявили Sky News, що в Україні, як і раніше, більш ніж достатньо реальних генерувальних потужностей.

Але головна проблема полягає в тому, що росіяни атакують не тільки електростанції, а завдають ударів по трансформаторах, які зазвичай знаходяться на відкритому повітрі та заповнені легкозаймистим охолоджувальним маслом. Зазвичай вони є легкою ціллю для ворожих ракет, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 22 грудня заявив, що уряд країни готується до тотального блекауту на фоні ймовірних ударів по енергосистемі. За його словами, хоча вихід із блекауту може зайняти від 7 до 10 днів, уряд має план, як забезпечити виживання людей у цей період.

Голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький 19 грудня повідомив про дефіцит електроенергії, що наростає, через можливе серйозне похолодання. Чиновник зазначив, що в тепліші дні дефіцит електроенергії скорочуватиметься.