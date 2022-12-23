У Києві зупинили роботу наземного електротранспорту, — Кличко
За словами мера Києва, ситуація з електроенергією у столиці залишається складною. Щоб замінити електротранспорт, будуть задіяні всі автобуси, які є в автопарку міста.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в українській столиці зупиняють роботу наземного електротранспорту. Так, трамваї та тролейбуси їздити не будуть. Про це мер написав у себе в Telegram.
За його словами, на вулицях наразі курсують автобуси.
"Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 — на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів".
Він заявив, що тепер використовується весь рухомий склад, який є в автопарках Києва. Крім того, перевезення також забезпечують приватні перевізники. Так, на 98 маршрутах працює 846 автобусів.
Кличко зазначив, що метро в Києві працює.
"Відкрито 50 станцій з 52. Дві станції — "Гідропарк" і "Дніпро" — тимчасово закриті. Нагадаємо, 20 грудня ми відкрили станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", які були закриті з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну", — написав Кличко.
Крім того, Кличко повідомив, що ситуація з електроенергією у столиці залишається дуже складною. Діють екстрені графіки відключення електрики.
"Водопостачання у столиці зараз відбувається у штатному режимі. Стабілізували й теплопостачання. За винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії", — написав мер Києва.
Раніше Фокус писав, що знеструмлений нічний Київ показали з космосу. На кадрах можна побачити динаміку освітлення столиці у період із січня до листопада цього року. Камери фіксували мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів та світло у вікнах будинків.
Також повідомлялося, що генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що ситуація з подаванням електроенергії у Києві не покращується. Так, у столиці дедалі складніше, ніж в інших регіонах України.