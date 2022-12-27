Россия может навредить: министр энергетики рассказал, будут ли украинцы со светом в Новый год

По словам Германа Галущенко, страна может отметить праздник без отключений электричества, если не будет новых российских обстрелов.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что украинцы могут провести Новый год без отключений электричества, если Россия не нанесет новых массированных ударов по энергетическим объектам. Об этом он заявил 26 декабря в эфире национального телемарафона.

"Есть такое чувство, что они [россияне] не отказались от того, чтобы и дальше обстреливать нашу энергосистему", — прокомментировал глава министерства.

При этом он напомнил, что ВС РФ предпочитает привязываться к определенным датам.

"Я думаю, что Новый год — это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально навредить энергосистеме", — добавил Галущенко.

По словам министра, сейчас сложно что-то запланировать, потому что Украина не может предугадать масштаб такого потенциального российского обстрела и, соответственно, объем возможных разрушений.

В то же время чиновник говорит о том, что если посмотреть на последние атаки врага, то процент сбитых ВСУ российских ракет и дронов очень высокий.

"Это дает нам такую веру в то, что даже если будут попадания, то мы будем соответствующим образом быстро их восстанавливать", — уточнил глава профильного министерства.

В настоящее время энергетики пытаются уменьшить дефицит в энергосистеме и увеличивают производство электроэнергии.

"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7", — резюмировал министр.

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Напомним, 26 декабря в Киеве и еще пяти регионах Украины ввели аварийные отключения электричества. Ремонт ключевых объектов энергетики и оборудования требует значительного времени из-за масштабности и сложности повреждений.

24 декабря Министерство энергетики Украины отчиталось о том, что провело проверку операторов системы распределения электроэнергии и выявила нарушения графиков отключений во всех регионах.