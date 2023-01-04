До 50 ракет на місяць: у ГУР назвали кількість вироблених у РФ "Калібрів" і Х-101

За словами Вадима Скібіцького, у РФ рівень запасів усіх видів ракет уже нижчий від стратегічного, тому боєприпаси одразу йдуть у війська.

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Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів, скільки крилатих ракет може виробляти Росія.

За його словами, для масованих обстрілів РФ використовує високоточні крилаті ракети Х-101, Х-555 і "Калібр", а також меншою мірою радянські Х-22. У новорічну ніч також масово застосовувалися дрони-камікадзе Shahed. За даними української розвідки, у РФ залишилося близько 160 вільних ракет Х-22, які не виробляються. Також вони потребують ремонту й обслуговування.

На запитання журналіста, скільки РФ може виробляти ракет "Калібр" і Х-101 на місяць, Вадим Скібіцький заявив, що загалом до 50 боєприпасів.

"За нашими оцінками, вони зараз можуть виробляти приблизно 30 одиниць Х-101 на місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць", — розповів представник української розвідки.

Також він додав, що РФ використовує більше ракет Х-101 і Х-555, ніж "Калібри". Це із запасами ракет. "Калібрів" у них близько 60, і виробляють їх небагато. Тому боєприпаси одразу з виробництва йдуть в армію. Також у РФ рівень запасів усіх видів ракет уже нижчий від стратегічних запасів.

Нагадаємо, 1 січня Вадим Скібіцький заявив, що в РФ закінчуються балістичні та крилаті ракети. Їх вистачить ще на 2-3 масованих удари.

30 грудня компанія YASNO повідомила, що за рік ЗС РФ атакували об'єкти енергетики України 164 рази. Загалом силами ППО було збито понад 450 ракет.