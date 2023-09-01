"Замечательная идея": Буданов не согласен с Зеленским по поводу переноса войны в РФ (видео)

Глава украинской разведки поддерживает перенос войны на территории, которые принадлежат Кремлю или над которыми имеют влияние его силы. Также Кирилл Буданов объяснил, о каких операциях идет речь.

Война должна быть перенесена на российские территории, и операции там должны реализовываться как можно шире. Об этом в интервью, опубликованном журналисткой Натальей Мосейчук 1 сентября, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

"Замечательная идея, как по мне. Мы не работаем такими методами, которыми работает РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать", — сказал он.

Журналистка уточнила, что именно это должно быть по мнению Буданова — точечные операции, диверсии или операции более широкого порядка.

"Чем шире они будут, тем лучше", — ответил руководитель ГУР.

Перенос войны на территорию России: Зеленский против

Ранее президент Владимир Зеленский также отвечал относительно того, должна ли война быть перенесена на территорию страны-агрессора. Он выступил против, намекнув, что такое решение не поддержали бы партнеры Украины.

"Это большой риск, что мы точно останемся одни", — заявил президент.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк ответил на критику атак БПЛА по территории РФ из-за "эскалации конфликта". Он заявил, что деэскалация в Украине возможна только после вывода российских войск.

Также в интервью Кирилл Буданов рассказал, что был дважды женат. Со второй женой Мариной он недавно отпраздновал юбилей — 10 лет. Он отметил, что в первые годы его службы в подразделениях ГУР были проблемы с зарплатами. Но, как подчеркнул разведчик, интерес для него был важнее дополнительных 100 долларов.

1 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк призвал россиян смириться с поражением в Украине. По его словам, РФ "должна пройти через то, через что она не прошла в 1990-е годы".