"Начните думать": у Зеленского ответили тем, кто осуждает атаки БПЛА по России

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, все публичные разговоры представителей международных организаций о том, что пора перестать запускать дроны по РФ, являются притворством и одобрением убийств украинцев.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал представителей международных организаций поинтересоваться природой войны, которую начала РФ, прежде чем говорить про эскалацию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 31 августа.

По его словам, обращение адресовано "интеллектуалам" из мировых организаций, которые спустя полтора года так и не поняли природы войны в Украине и продолжают говорить о том, что атаки по РФ лишь усугубляют ситуацию. Пора уже осознать очевидные вещи.

Деэскалация в Украине возможна исключительно после того, как Кремль отдаст распоряжение вывести все подразделения ВС РФ с территории чужого государства.

Также необходимо сначала восстановить эффективность международного права и обеспечить обязательное поражение Российской Федерации. Без этого конфликт зайдет в тупик.

"Остальное — притворство и безоговорочная поддержка российской агрессии. А любые слова типа "никаких дронов на территории России" — это лишь поощрение массовых убийств граждан Украины. Пожалуйста, не разрушайте полностью свою "международную репутацию". Начните думать", — обратился Михаил Подоляк.

К слову, накануне Михаил Подоляк предупреждал, что атаки БПЛА по территории Российский Федерации будут продолжаться и их будет много. Это возвращает войну обратно на территорию России.

"Первое, ударов будет много. Второе, удары все более эффективны. Они четко понимают цели, которые ставят перед собой. И третье, эти удары в один момент вернут всю войну на территорию России", — сказал советник.

Напомним, в ночь на 31 августа неизвестный БПЛА атаковал Москву. В результате в аэропортах почти 60 рейсов задержались. Местные жители пожаловались на громкие взрывы и дым в небе, который появился после инцидента. Власти российской столицы уверяют, что ПВО успешно уничтожила воздушную вражескую цель.