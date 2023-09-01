"Это наша новая реальность": во Львове детей начали учить управлять дронами (фото)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что навыки полета и сбора дронов – это один из элементов программы предмета "Защита Украины". В новом учебном году дети будут изучать его в школах.

Мэр Львова Андрей Садовый показал, как дети в одной из школ города уже учатся управлять дронами. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это наша новая реальность", — отметил Садовый.

По его словам, навыки полета и сбора дронов – это один из элементов программы предмета "Защита Украины". В новом учебном году дети будут изучать его в школах. Сейчас в одной из львовских школ испытывается формат, чтобы затем его распространить на другие учебные заведения.

"Верю, что сегодняшние школьники уже не будут вынуждены воевать с нечистью. Но как показывает опыт – лучше быть готовым", — отметил мэр Львова.

Напомним, что журналисты назвали пять изменений для украинских школьников в новом учебном году. Среди них — новый предмет "Защита Украины". В рамках этого предмета дети будут приобретать знания и навыки, которые необходимы в теперешних условиях. Будет увеличено количество практических занятий. Учителей также будут обучать международные и общественные организации. Например, работе с FPV дронами.