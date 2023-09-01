Ползут километры, разминируют поля: Кулеба рассказал о продвижении контрнаступления Украины

По словам главы МИД Украины, союзники Украины, в том числе и США, понимают, что дела идут в правильном направлении. Никакой трагедии и никакого промедления нет.

Украина не проигрывает, а движется вперед в своем контрнаступлении. Такое заявление в пятницу, 1 сентября, сделал министр иностранных дел Украины, передает CNN.

"Если бы Украина терпела неудачу, я, наверное, был бы первым, кто сказал правду. Но мы не терпим неудачу — мы движемся вперед", — заявил министр.

Он добавил, что критикам текущих темпов контрнаступления стоит подумать о сражающихся солдатах.

"Представьте, каково это, когда возвращаешься с задания, открываешь свой телефон и начинаешь читать умных людей, которые говорят, какой ты медленный и что у тебя недостаточно хорошо получается?" — сказал Кулеба.

По его словам, солдаты теряют побратимов, едва остаются в живых сами, ползут на брюхе километры, разминируя поля. Украинские защитники, жертвуя собой, берут российские окопы, а потом читают чьи-то тексты про то, что "ребята, вы слишком медленные".

Кулеба отметил, что союзники Украины, в том числе и США, понимают, что дела идут в правильном направлении.

"Они понимают, что никакой трагедии и никакого промедления нет, — сказал Кулеба. — Это тяжело. Это тяжелые бои".

Напомним, что Кулеба "посоветовал бы заткнуться" критикам контрнаступления и приехать, и помочь ВСУ.

Также сообщалось, что 30 августа главы МИД рассказал, как группа из 31 бойца освобождала Работино ползком.