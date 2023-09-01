Осень будет плодотворной: Зеленский назвал главную заботу Сил обороны на фронте (видео)

По словам президента, он провел совещание с правоохранителями. Они продолжают "очищать" государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, которая практически полностью была посвящена ситуации на фронте. Об этом он сообщил вечером 1 сентября.

По словам Зеленского, на заседании присутствовали все, включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих. Также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов зачитал отдельный секретный доклад.

"Ситуация на востоке, на юге, на левом берегу Херсона. Снабжение боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что главное — это дать украинским солдатам все необходимое для проведения наступательных операций, разминирования территорий и эвакуации раненых сослуживцев.

"Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать", — сказал президент.

Кроме того, как отметил глава государства, он провел совещание с правоохранителями. Они продолжают "очищать" государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри.

"Осень должна быть плодотворной в этом вопросе", — заявил президент.

Напомним, что 1 сентября Зеленский презентовал образовательное приложение. По словам президента, новое приложение будет полезно всем: ученикам, родителям и педагогам. Им могут воспользоваться дети, которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Его главная задача — помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.