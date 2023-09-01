Многие уже готовы: Путин может отправить воевать в Украину подростов из "Юнармии", — СМИ

По словам журналистов, по состоянию на 2019-й году, в "Юнармии" насчитывалось около 380 тысяч членов. Организация пользуется популярностью среди детей малообеспеченных семей и воспитанников детских домов.

Президент РФ Владимир Путин может отправить на войну против Украины подростков их организации "Юнармия". Об этом пишет издание Express.

По словам журналистов, историк, эксперт по российской культуре и пропаганде Ян Гарнер в своей книге "Поколение Z", которая готовится к публикации, заявил, что многие российские подростки готовы ринуться в бой. Он заявил, что они часто публикуют в социальных сетях видео, на которых взаимодействуют с оружием.

Издание отметило, что "Юнармия" была создана в 2015-м году министром обороны России Сергеем Шойгу. Детей, часто их неблагополучных семей, в организации учат пользоваться оружием, а также распространяют среди них угодную Кремлю пропаганду. По состоянию на 2019-й году, в "Юнармии" насчитывалось около 380 тысяч членов.

Гарнер в своей книге отметил, что Минобороны России набирает в организацию детей из детских домов, утверждая, что спасает их от алкоголизма и преступности.

Сообщается, что Европейский Союз уже признал связи "Юнармии" с ВС РФ. Против организации были введены санкции.

Напомним, что 1 сентября Путин объяснил российским детям, в чем "непобедимость России". Российские школьники прослушали выступление главы Кремля: услышали байки о его деде и о "непобедимости России" в прошлом и теперь.

Также отметим, что в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Путин теряет репутацию после каждого взрыва в РФ. По словам представителя разведки Андрея Юсова, граждане РФ должны прочувствовать, что такое война. Каждый взрыв показывает, что российские регионы особо не защищены, ведь большинство систем ПВО перенесли на оккупированные территории Украины.