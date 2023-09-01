Рассказывал басни: Путин объяснил российским детям, в чем "непобедимость России" (видео)

Российские школьники прослушали выступление главы Кремля: услышали байки о его деде и о "непобедимости России" в прошлом и теперь.

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Президент России Владимир Путин решился лично встретиться с российскими школьниками и рассказать им свой взгляд на историю РФ. В частности, объяснил, почему, как ему кажется, империя постоянно "побеждает". Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

В честь 1 сентября в РФ проводят уроки под названием "Разговоры о важном", напомнило агентство. В этот день Путин решил пообщаться со школьниками. Для этого к нему привели 30 подростков. Указывается, что это не простые дети: имеют успехи в учебе, победители олимпиад. Других деталей обращения главы Кремля не приводилось.

Обращение Путина 1 сентября: детали

Основные тезисы выступления Путина опубликовали в Telegram-канале "ТАСС" и "Смотри". Официальное российское СМИ "ТАСС" разместило фрагмент, в котором политик агитировал за "традиционные ценности", которые делают россиян такими "сильными". В частности, рассказал якобы правдивую историю о своем деде, который "воевал на фронте".

Во фрагменте, опубликованном "Смотри", речь идет о взгляде Путина на "победы России". В частности, политик заявил, что именно русский народ победил во Второй мировой войне (назвал ее "Великая отечественная"). "С таким настроем Россия является непобедимой. Мы и сейчас таковыми являемся", — заявил глава Кремля.

Напоминаем, в течение последних трех суток Россия каждую ночь подвергается массированным атакам БПЛА. В частности, в ночь с 29 на 30 августа беспилотники долетели до шести областей. При этом под Псковом уничтожили четыре военно-транспортных самолета Ил-76, а в Брянске попали по заводу, который выпускает радиоэлектронные компоненты. Кроме того, опасаясь ударов с воздуха, россияне начали защищать свои бомбардировщики Ту-22 металлическими решетками — в сети опубликовали кадры, которые это доказывают.

Между тем в 300 км от границ Украины прямо на головы российских крестьян упала ракета Х-101. Предполагают, что ее попытались попасть по украинским объектам, но ракета была бракованная, поэтому оторвалась от бомбардировщика и "полетела" в направлении земли.