Главный поставщик Минобороны РФ: что важного выпускает завод, атакованный дроном в Брянске

Более 90% своей продукции завод отправлял российским военным. Делал для них корпусные интегральные схемы и транзисторы.

Related video

Завод "Кремний ЭЛ" в Брянске, по которому пришелся один из ударов беспилотников Украины в ночь на 30 августа, был одним из главных поставщиком электроники для производства военной техники, пишет Defense Express. Практически вся продукция предприятия, более 90%, отправлялась заказчикам из Минобороны РФ.

Завод находится приблизительно в 110 километрах от украинской границы и стал удобной целью для дронов ВСУ. Как пишет эксперт издания, в одной из является одним из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники, в который Кремль вливал по $5 млн ежегодно, а в 2014 году в рамках импортозамещения инвестировал сразу $160 млн. Благодаря финансовым вливаниям "Кремний ЭЛ" смог увеличить выпуск продукции в восемь раз, до 7 миллионов единиц продукции.

Основные виды продукции "Кремний ЭЛ" Фото: Facebook

Завод в Брянске считается одним из лидеров, занимает второе место, по производству микроэлектроники в России. В основном "Кремний ЭЛ" выпускает корпусные интегральные схемы и транзисторы, но в основном работал над транзисторами, диодами и простыми модулями. Есть информация, что на заводе освоили выпуск продукции по 500 нм техпроцессу с планом перехода на 350 нм. Стоит уточнить, что сегодня в мире выпускаются процессоры на 5 нм, а в скором времени появятся чипы на 2 нм.

Продукция "Кремний ЭЛ" поставлялась в различные опытно-конструкторские бюро, например в "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5". "Мирные" названия должны скрыть тот факт, что эти ОКБ работают под предводительством Минобороны России и создают новые типы вооружений. Завод "Кремний ЭЛ" был один из участников программы "Альтернатива" в рамках которой идет разработка новых систем радиолокационных систем на активных фазированных решетках для самолетов, флота и ПВО.

Как отмечает Defense Express, одиночный удар по заводу дроном вряд ли полностью выведет его из строя, хотя там и начался пожар. Но более значительные и усиленные атаки могут принести значительную пользу ВСУ, ведь армия РФ может остаться без поставок необходимой для производства оружия микроэлектроники, которую и так тяжело достать в условиях санкций.

Ранее стало известно, что ночные удары по заводу "Кремний ЭЛ" могут быть частью стратегии, которая подразумевает нарушение поставок комплектующих для российских дронов. По словам Сергея Грабского, необязательно атаковать завод в Елабуге, где собирают Shahed — достаточно оборвать цепочку поставок запчастей.