РФ могла установить "мангал" на стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (фото)
На спутниковых снимках авиабазы "Дягилево" зафиксированы два бомбардировщика, на которых могут быть козырьки. По данным экспертов, они установлены над баками — самым уязвимым местом для атак.
После ударов беспилотников по российским стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 на них могли установить решетки для защиты от дронов. Об этом сообщает OSINT-аналитик MT_Anderson в Х (ранее Twitter).
На спутниковом снимке с Дягилево от 29 августа зафиксированы такие самолеты:
- Ту-95 — 3 единицы;
- Ту-22 — 6 единиц;
- Ил-76 — 12 единиц;
- вероятно, Су-30 — 4 единицы.
"Очень похоже на некий "камуфляж" или защиту от беспилотников на 2-х Ту-22 в Дягилево", — отмечает аналитик.
На Ту-95 ранее уже фиксировали камуфляж, который должен ввести в заблуждение крылатые ракеты, использующие цифровое изображение самолетов на терминальной стадии полета.
В Defense Express добавляют, что если на изображениях действительно "козырьки" от атак дронов, то конструкция должна быть съемной. Иначе он будет иметь негативный план на характеристики бомбардировщика.
Если сравнить место вероятного расположения "козырька" с конструкцией самолета, то вероятно, он прикрывает баки с топливом. Они являются наиболее уязвимым местом вражеских самолетов для атак дронов. На такой шаг в РФ могли вынужденно пойти из-за отсутствия защиты на аэродромах. Об этом постоянно пишут российские блогеры.
Напомним, 22 августа в СМИ писали, что в результате атаки на базы "Сольцы" и "Шайковка" были уничтожены и повреждены 4 стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
21 августа в ISW писали, что удары ВСУ по стратегической авиации снижают моральный дух ВС РФ.