РФ могла установить "мангал" на стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (фото)

На спутниковых снимках авиабазы "Дягилево" зафиксированы два бомбардировщика, на которых могут быть козырьки. По данным экспертов, они установлены над баками — самым уязвимым местом для атак.

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После ударов беспилотников по российским стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 на них могли установить решетки для защиты от дронов. Об этом сообщает OSINT-аналитик MT_Anderson в Х (ранее Twitter).

На спутниковом снимке с Дягилево от 29 августа зафиксированы такие самолеты:

Ту-95 — 3 единицы;

Ту-22 — 6 единиц;

Ил-76 — 12 единиц;

вероятно, Су-30 — 4 единицы.

Аэродром "Дягилево", спутниковый снимок 29 августа Фото: Twitter / MT Anderson

"Очень похоже на некий "камуфляж" или защиту от беспилотников на 2-х Ту-22 в Дягилево", — отмечает аналитик.

На Ту-95 ранее уже фиксировали камуфляж, который должен ввести в заблуждение крылатые ракеты, использующие цифровое изображение самолетов на терминальной стадии полета.

В Defense Express добавляют, что если на изображениях действительно "козырьки" от атак дронов, то конструкция должна быть съемной. Иначе он будет иметь негативный план на характеристики бомбардировщика.

Камуфляж на Ту-95

Если сравнить место вероятного расположения "козырька" с конструкцией самолета, то вероятно, он прикрывает баки с топливом. Они являются наиболее уязвимым местом вражеских самолетов для атак дронов. На такой шаг в РФ могли вынужденно пойти из-за отсутствия защиты на аэродромах. Об этом постоянно пишут российские блогеры.

Напомним, 22 августа в СМИ писали, что в результате атаки на базы "Сольцы" и "Шайковка" были уничтожены и повреждены 4 стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

21 августа в ISW писали, что удары ВСУ по стратегической авиации снижают моральный дух ВС РФ.