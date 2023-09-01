РФ могла встановити "мангал" на стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (фото)
На супутникових знімках авіабази "Дягілєво" зафіксовано два бомбардувальники, на яких можуть бути козирки. За даними експертів, вони встановлені над баками — найуразливішим місцем для атак.
Після ударів безпілотників по російських стратегічних бомбардувальниках Ту-22М3 на них могли встановити решітки для захисту від дронів. Про це повідомляє OSINT-аналітик MT_Anderson в Х (раніше Twitter).
На супутниковому знімку з Дягілєво від 29 серпня зафіксовані такі літаки:
- Ту-95 — 3 одиниці;
- Ту-22 — 6 одиниць;
- Іл-76 — 12 одиниць;
- ймовірно, Су-30 — 4 одиниці.
"Дуже схоже на якийсь "камуфляж" або захист від безпілотників на 2-х Ту-22 в Дягілєво", — зазначає аналітик.
На Ту-95 раніше вже фіксували камуфляж, який має ввести в оману крилаті ракети, які використовують цифрове зображення літаків на термінальній стадії польоту.
У Defense Express додають, що якщо на зображеннях дійсно "козирки" від атак дронів, то конструкція має бути зйомною. Інакше він матиме негативний план на характеристики бомбардувальника.
Якщо порівняти місце ймовірного розташування "козирка" з конструкцією літака, то ймовірно, він прикриває баки з паливом. Вони є найбільш уразливим місцем ворожих літаків для атак дронів. На такий крок у РФ могли вимушено піти через відсутність захисту на аеродромах. Про це постійно пишуть російські блогери.
Нагадаємо, 22 серпня у ЗМІ писали, що в результаті атаки на бази "Сольці" та "Шайковка" було знищено та пошкоджено 4 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.
21 серпня в ISW писали, що удари ЗСУ по стратегічній авіації знижують моральний дух ЗС РФ.