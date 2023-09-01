РФ могла встановити "мангал" на стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (фото)

На супутникових знімках авіабази "Дягілєво" зафіксовано два бомбардувальники, на яких можуть бути козирки. За даними експертів, вони встановлені над баками — найуразливішим місцем для атак.

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Після ударів безпілотників по російських стратегічних бомбардувальниках Ту-22М3 на них могли встановити решітки для захисту від дронів. Про це повідомляє OSINT-аналітик MT_Anderson в Х (раніше Twitter).

На супутниковому знімку з Дягілєво від 29 серпня зафіксовані такі літаки:

Ту-95 — 3 одиниці;

Ту-22 — 6 одиниць;

Іл-76 — 12 одиниць;

ймовірно, Су-30 — 4 одиниці.

Аеродром "Дягілєво", супутниковий знімок 29 серпня Фото: Twitter / MT Anderson

"Дуже схоже на якийсь "камуфляж" або захист від безпілотників на 2-х Ту-22 в Дягілєво", — зазначає аналітик.

На Ту-95 раніше вже фіксували камуфляж, який має ввести в оману крилаті ракети, які використовують цифрове зображення літаків на термінальній стадії польоту.

У Defense Express додають, що якщо на зображеннях дійсно "козирки" від атак дронів, то конструкція має бути зйомною. Інакше він матиме негативний план на характеристики бомбардувальника.

Камуфляж на Ту-95

Якщо порівняти місце ймовірного розташування "козирка" з конструкцією літака, то ймовірно, він прикриває баки з паливом. Вони є найбільш уразливим місцем ворожих літаків для атак дронів. На такий крок у РФ могли вимушено піти через відсутність захисту на аеродромах. Про це постійно пишуть російські блогери.

Нагадаємо, 22 серпня у ЗМІ писали, що в результаті атаки на бази "Сольці" та "Шайковка" було знищено та пошкоджено 4 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

21 серпня в ISW писали, що удари ЗСУ по стратегічній авіації знижують моральний дух ЗС РФ.