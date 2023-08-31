Остались расплывчатые пятна: в сети опубликовали фотографии сожженных Ил-76 в Пскове (фото)

На российском аэродроме "Кресты" повреждено около 14 объектов. В частности, из космоса заметно контуры 46-метровых самолетов, которые сгорели в результате атаки беспилотников.

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OSINT-расследователь MT Anderson изучил спутниковые фотографии аэропорта "Кресты" под Псковом, который 29 августа атаковали БПЛА неизвестного происхождения. Фотографии свидетельствуют, что минимум два российских военно-транспортных самолета Ил-76 выгорели полностью: на месте стоянки — белые пятна, которые видны из космоса. Об этом расследователь написал в Twitter.

MT Anderson объяснил, что анализировал два вида изображения — SAR и оптические. Отметим, SAR (Synthetic-aperture radar) — это особый вид радара, который синтезирует изображение с помощью собственных радиоволн. Эта технология дает возможность получить картинку местности, которую не видит традиционная оптика (например, из-за облаков).

На SAR-снимке, который получил расследователь, указаны точные координаты местности, где были расположены Ил-76. Также там обозначены четыре вида объектов:

обведены красным — повреждены (подтверждены оптикой, то есть явно видимы) — есть две отметки,

розовым — возможно повреждены (видны через SAR) — две отметки,

зеленые — возможно неповреждены (подстережено оптикой или SAR) — пять отметок,

желтые — не понятен статус (средства наблюдения не помогли) — пять отметок.

Спутниковые фотографии аэропорта "Кресты" под Псковом Фото: Twitter / MT Anderson

Итак, в результате атаки беспилотников, на месте двух российских Ил-76 — два больших белых пятна по форме корпуса самолета, которые ясно просматриваются на фотографии SAR.

Ил-76 в аэропорту под Псковом — на фотографии SAR Фото: Twitter / MT Anderson

Чтобы убедиться, что именно сгорело, предлагают посмотреть на спутниковые фотографии в оптическом диапазоне — хорошо заметны обломки самолетов.

Ил-76 в аэропорту под Псковом — в оптическом диапазоне Фото: Twitter / MT Anderson

В заметке расследователь отметил, что видит "настоящую бойню": точно подтверждает уничтожение двух Ил-76 на базе под Псковом. В целом можно насчитать 14 объектов.

Отметим, в сети можно ознакомиться, как выглядел аэропорт "Кресты" в мирные времена: заметно около 20 больших самолетов, и 7-8 меньших.

Аэропорт "Кресты" — до налета БПЛА Фото: Google maps

Атака БПЛА на аэродром под Псковом и другие объекты в РФ: подробности

В ночь с 29 на 30 августа состоялась массированная атака дронов на шесть областей РФ: власти заявили, что их заметили от Рязани до Брянска и Москвы. Под Псковом дроны попали по аэродрому и уничтожили четыре Ил-76 — соответствующее заявление сделала украинская разведка. Эксперт объяснил, почему важно уничтожать транспортники: их выпускается по пять в год и они перевозят личный состав и военную технику ВС РФ.

Между тем атаки дронов продолжаются. Например, утром и днем 31 августа БПЛА неизвестного происхождения вновь заметили в Московской области. Мэр Собянин подтвердил, что один дрон сбили к югу от Москвы. Однако днем видели другие устройства, которые свободно парили в пригороде и ПВО на них не реагировало.

Напоминаем, 30 августа ВС РФ запустили по Украине 28 ракеты различных типов и 17 беспилотников. Эксперт объяснил, какие цели интересовали российское командование. Тем временем Россия решила усилить свою систему ПВО. В частности, стало известно, что с Курильских островов забрали системы ЗРК, которые ранее там охраняли небо. При этом интересно то, что совсем рядом местность, которую Китай обозначил как свою собственность — об этом свидетельствуют официальные карты, выпущенные в КНР.