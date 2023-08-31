Увезла на войну с Украиной: РФ убрала ракетные комплексы с Курильских островов, — СМИ

По словам журналистов, старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, тоже отправились на фронт в Украину.

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Россия убрала многочисленные зенитно-ракетные комплексы с двух Курильских островов. Об этом сообщает издание Kyodonews.

По словам журналистов, преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми заявил, что ЗРК были убраны с островов Итуруп и Кунашир. Кроме того, старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, тоже отправились на фронт в Украину.

Издание отметило, что подразделения ВС РФ, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4, были дислоцированы на Итурупе и вблизи центрального населенного пункта Кунашира Южно-Курильска.

Коидзуми сказал, что вполне возможно, что ЗРК были переброшены в западный регион России недалеко от границы с Украиной для подготовки к потенциальному введению в боевые действия.

По словам преподавателя, элитная бригада морской пехоты ВС РФ, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях в Украине. Некоторые жители островов Итурупа и Кунашира погибли после мобилизации.

Также сообщалось, что ВС РФ тестируют дроны с пулеметами под Запорожьем. Сколько таких роботов удалось собрать в России пока не известно, как и остается загадкой точные технические характеристики аппарата.

Кроме того, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что ВС РФ под Бахмутом из-за поражений перешли к нестандартному минированию. По его словам, украинские военные продолжают движение вперед, но иногда приходится делать большие паузы. Связано это с действиями противника.