Удар по Крымскому мосту: оккупантам привиделась ночная атака беспилотников, — Гуменюк

Спикер Сил обороны отметила, что Крымский мост не может в достаточном объеме пропускать резервы для российской армии, поэтому оккупантам нужно искать этому оправдание.

Российская сторона пытается держать в напряжении ситуацию вокруг Крымского моста, поскольку Кремлю каким-то образом необходимо оправдываться в том, что этот объект инфраструктуры не используется в полной мере. Поэтому 2 сентября оккупантам привиделась атака по нему неизвестными беспилотниками. Так прокомментировала обвинения Минобороны РФ в удары по Крымскому мосту начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом надо оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры", — пояснила Гуменюк.

По ее словам, доставка резервов и пополнение запасов должны были осуществляться через этот мост, однако этого не происходит в таком объеме, как бы хотелось российским военным. Поэтому они и проводят всякого рода мероприятия в качестве оправдания — говорят о каких-то учениях, перекрывают движение по мосту и подтапливают паромы возле него.

Гуменюк отметила, что обвинения оккупантов несостоятельны, потому что они сами себе противоречат. Дело в том, что россияне сами заявили о созданных оборонительных сооружениях вокруг Крымского моста в виде связанных между собой паромов, сплетенных сетями, а потом заявляют, что какие-то беспилотники прорвались к мосту.

"Пусть лучше перестраивают свою оборону", — сказала Гуменюк.

Напомним, по информации британской разведки, для России Крымский мост является узким местом в логистике. Для его защиты применяются пассивные средства — дымовые генераторы ТДА-3 и подводные заграждения. А для отражения воздушных атак применяют средства ПВО.