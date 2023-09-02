Российская армия рискует распылить свои силы по разным участкам фронта, — разведка

Вооруженные силы РФ одновременно пытаются сохранить темпы продвижения на Купянском направлении и предотвратить прорыв Сил обороны на южном фронте.

Российские войска, продолжая наступать в районе Купянска, пытаются одновременно остановить украинское контрнаступление на южном фронте. Такими действиями российская армия, по всей видимости, пытается вынудить ВСУ разделить основные силы между двумя направлениями — Ореховским и Купянским. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка проанализировала наступление российской армии в районе Купянска в Харьковской области и параллельный прорыв украинских войск на первых рубежах обороны ВС РФ под Ореховом.

"Российские силы, в основном состоящие из частей 58-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, продолжая при этом собственное наступление на северном направлении в районе Купянска", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, под Купянском, где российские силы наступают еще с начала украинского контрнаступления, захватчикам удалось достичь "скромных успехов". В такой ситуации, продолжая давление на Купянском направлении и наращивая там численность войск, ВС РФ могут ослабить группировку, которая держит оборону на южной части фронта.

"Россия однако рискует разделить свои силы, стремясь предотвратить украинский прорыв", — отметила британская разведка.

Напомним, как отмечают в британском Минобороны, Москва изо всех сил пытается защитить Крымский мост от дальнейших ударов. Такие меры приняты в силу того, переправа служит для обеспечения войск на территории оккупированной Херсонской и Запорожской областей.