1500 км — не проблема: Данилов заявил о наличии у Украины дальнобойного оружия

По словам Алексея Данилова, Украина с 2020 года разрабатывала ракетное вооружение в рамках принятой программы, а сейчас еще разрабатываются дальнобойные БПЛА. Их производством занимается значительное количество частных предприятий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" заявил, что Украина может поражать вражеские цели на расстоянии в 1500 км.

Украина имеет два стратегических направления для дальнобойных ударов — беспилотники и ракетное вооружение. По словам Данилова, целями для атак украинского оружия являются только военные объекты, а подрывы нефтеперерабатывающих заводов или других — дело рук российских партизан. Если у РФ есть в каких-то лесах партизаны, которые против режима Путина, то это что именно они будут поражать — Украина их не может контролировать.

Также секретарь СНБО говорит, что ракетная программа была утверждена еще в 2020 году и удары по российской территории различным вооружением являются украинской разработкой. Эффективными являются удары беспилотников, которые производят большое количество частных предприятий.

"Мы атакуем либо заводы, либо военные производства — компоненты, которая убивает наших детей. Мы должны положить этому конец", — отметил Данилов.

Отдельно он подчеркнул, что Украина не атакует школы, детсады или другие гражданские объекты, как это делает Россия. Украина уже имеет возможности нанести удары на расстоянии 700, 1000 или даже 1500 км — это не является проблемой.

"Для этого работало очень большое количество профессиональных людей и все это происходит для того, чтобы мы могли защитить свою страну", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 31 августа Алексей Данилов опубликовал видео пуска неизвестной украинской ракеты. Она прошла испытания и используется против врага.

Также 31 августа президенту Владимиру Зеленскому доложили об успешном поражении цели на расстоянии 700 км.