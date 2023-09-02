"Пересекли красную линию": в Китае США предупредили о "смертельных последствиях" из-за Тайваня

Глава МИД КНР Ван Вэньбинь осудил действия Джо Байдена из-за объявления об увеличении военной помощи из фонда, предназначенного для независимых государств.

Китай предупредил США, что они перешли "красную черту" после того, как президент Джо Байден объявил об увеличении военной помощи Тайваню из фонда, обычно используемого для суверенных государств. Об этом сообщила государственная газета КНР Global Times.

Официальное заявление США гласит о выделении 500 млн долларов для укрепления обороноспособности Тайваня и повышения его безопасности в море. Пекин был серьезно возмущен использованием этого фонда для поддержки Тайваня.

"Если говорить о том, что действия США "приводят в ярость Китай", то это слишком упрощает дело. Сильное недовольство и жесткое противодействие Китая очевидны, но реакция Китая на постоянные провокации США по тайваньскому вопросу не ограничится одними заявлениями. С увеличением числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и надвигающуюся бурю смертоносных последствий для Тайваня", — говорится в публикации.

Китайское СМИ сообщает, что представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и настаивает на принципе "одного Китая".

"Решение США предоставить оружие китайскому региону Тайвань в рамках так называемого иностранного военного финансирования, используемого для суверенных государств, серьезно нарушает принцип "одного Китая", — заявил Ван.

Кроме того, глава дипломатического ведомства КНР осудил решение США предоставить оружие Тайваню, и заявил, что это нарушает международное право, наносит ущерб миру и дает "неверные сигналы сепаратистским силам, борющимся за независимость Тайваня".

"В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью его территории. Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее вмешательства извне", — добавил Ван.

Китай стянул войска к Тайваню

28 августа стало известно, что Китай провел масштабные военные учения в районе Тайваня, усилив свою военное присутствие в регионе. Это произошло после того, как США согласились продать оружие Тайваню на общую сумму в 500 миллионов долларов. В районе острова было обнаружено присутствие 32 самолетов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее, 10 августа, Китай провел морские и воздушные учения в районе Тайваня. Эти учения были начаты в ответ на рабочую поездку вице-премьера Тайваня Уильяма Лая в Соединенные Штаты. Китайские власти заявили, что эти учения являются "суровым предупреждением" для Тайваня.

В тот же день сообщалось, что Япония выразила серьезное беспокойство в связи с движением кораблей России и Китая вблизи южных островов страны. Министерство обороны Японии сообщило, что в районе острова Окинава было зафиксировано прохождение 6 китайских кораблей, включая ракетные эсминцы, и 5 российских кораблей.