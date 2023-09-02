Невероятный полет: истребитель F-35 прошел на сверхнизкой высоте в Сиэтле (видео)

Самолет прошел настолько низко, что оператора чуть не снесло с машины, на которую он залез, чтобы увидеть F-35. Истребителем управляла майор Кристин Вулф.

Американский истребитель F-35 Lightning II во время полета на авиашоу прошел на сверхнизкой высоте. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет Воздушных сил совершил "потрясающий и зрелищный" маневр на сверхнизкой высоте. Его смог заснять фотограф Эндрю Кинг еще в прошлом году, однако опубликовал его в соцсетях только сейчас. Издание узнало, что управляла истребителем майор Воздушных сил Кристин "Бео" Вулф из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта.

В Воздушных силах США говорят, что роль демонстрационной группы — показать возможности F-35. Истребитель является самым современным многоцелевым истребителем-невидимкой 5 поколения в составе армии. Видео, которое опубликовал фотограф, показывает перелет "Бео" из аэропорта Боинг Филд в Сиэтле, штат Вашингтон на авиашоу Boeing Seafair.

"Мой приятель привез свой грузовик, мы стояли на нем и совсем не ожидали такого опыта. Но это было круто!" — рассказывает Эндрю.

От скорости полета и чрезвычайно мощной тяги в 19 500 кг двигателя F135 Эндрю с другом едва не снесло. Истребитель оставляет за собой мощный вихрь.

"Прекрасно подходит для авиашоу, но очень длинные и устойчивые паровые следы на кончиках крыльев F-35 являются известным недостатком конструкции, поскольку они значительно ухудшают визуальное обнаружение во многих условиях", — пишет автор издания.

Напомним, 3 августа ВМС США провели тестирование F-35 на обычном шоссе, чтобы подготовиться к конфликту в Тихоокеанском регионе.

31 августа в Польше Су-22 сбросили фотовспышки во время ночного авиашоу.