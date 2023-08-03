Подготовка к войне в океане: морпехи США создали импровизированную авиабазу на шоссе (фото)

Истребитель F-35B приземлился на трассу, его охраняли вертолеты с противовоздушными ракетами, а боеприпасы подвозил конвертоплан Osprey.

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Морские пехотинцы США посадили истребитель F-35B на старое шоссе шириной 15 метров. Это является видением Штатов будущих операций в Тихом океане, где не будет полноценных аэродромов. Об этом сообщает The War Zone.

На заброшенное шоссе в Южной Калифорнии приземлился, дозаправился, перевооружился, а затем снова полетел истребитель F-35. На этом же месте провели обслуживание конвертоплана MV-22 Osprey. Как отмечают в издании, это является кратким представлением того, как будут выглядеть будущие операции морской пехоты в Тихом океане.

Корпус морской пехоты осознает угрозы, с которыми могут столкнуться военные в Индо-Тихоокеанском регионе. Им придется работать в суровых условиях, где больших аэродромов может не быть. Испытания самолета проводила Первая эскадрилья испытаний и оценки VMX-1.

Приземление F-35B

Учения под названием "Обсидиановый айсберг" — это попытка реализовать решение оперативных задач по эксплуатации авиации без материально-технической базы и длинных взлетно-посадочных полос. Также морские пехотинцы изучают тактики, методы и процедуры для работы на импровизированных базах.

Трасса, на которой проходили испытания, идеально подходят для имитации импровизированной базы. Старая дорога имеет линии электропередач, канавы и железнодорожные пути рядом. Военные изучили, какая должна быть минимальная ширина трассы для работы.

Загрузка боеприпасов в MV-22

Оружие транспортировал конвертоплан MV-22: бомбы малого диаметра GBU-53/B. Stormbreaker и ракеты класса воздух-воздух AIM-120. Кроме этого были привлечены вертолеты VMX-1 и UH-1Y для создания противовоздушной обороны. Они вооружены ракетами FIM-92 Stinger. Также за всем наблюдал беспилотник MQ-9 Reaper с высоты более 4,5 км.

Напомним, 6 июля СМИ писали, что американская промышленность зависит от экспорта галлия из Китая.

20 июля стало известно, что Lockheed Martin столкнулись с проблемами модернизации F-35.