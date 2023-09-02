Разбитые дома, погибшие и раненые: ВС РФ ударили по Угледару авиабомбой (фото)

Во время удара по городу не смогли спастись супруги, проживающие в многоэтажном доме, а их дочь получила ранения.

Вооруженные силы РФ атаковали Угледар авиабомбами и убили двух мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в субботу, 2 сентября.

"2 сентября 2023 года российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по городу Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка", — говорится в сообщении.

Во время обстрела не смогли спастись и погибли супруги, которые жили в одной из многоэтажек, попавшей под удар россиян. Мужчине было 43 года, его жене исполнилось 42. Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Осколки и взрывная волна после авиаудара разрушили часть подъезда жилого дома, повредили перекрытия, изуродовали окна и балконы. Кроме того пострадали и частные дома: во многих из них выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Также в негодность пришли и легковые автомобили горожан, которые стояли на открытой местности.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры уже началось досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу Российские военные сбросили на Угледар авиабомбу

Напомним, 2 сентября российские оккупанты обстреляли Краматорск. Некоторые из вражеских снарядов не разорвались. В горсовете сообщили, что обстрел произошел 2 сентября после 16:30.

А 27 августа СМИ писали о том, что ВС РФ запустили ракеты по Украине, но силы ПВО перехватили их еще в небе. По информации Воздушных сил, всего было перехвачено 4 крылатых ракеты в воздушном пространстве Украины. Для атаки противник использовал 5 самолетов и предварительно обошлось без последствий.