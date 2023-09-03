ВСУ прорвали первую линию обороны ВС РФ в Запорожской области, — командование

Российские войска начали подтягивать свои резервы на южное направление из других временно оккупированных регионов — Херсонщины, Лимана. Кроме этого, враг передислоцировал часть военных с территории России.

В Запорожской области Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью The Guardian.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение подразделений противника, которые прикрывают отход российских войск за второй рубеж обороны", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны ВС РФ в Запорожской области, в частности украинские бойцы укрепляют свой контроль над территориями, которые деоккупировали во время последних боев.

По словам Тарнавского, российские военные посвятили больше всего времени и ресурсов строительству первой линии обороны (60%), тогда как на вторую и третью оставили всего по 20%, поскольку не ожидали, что украинские бойцы прорвут оборону.

Контрнаступление ВСУ замедлило минное вражеское поле, однако пехотные саперы смогли расчистить пеший штурмовой путь. Командующий рассказал, что в это время враг "просто стоял и ждал украинскую армию". Однако сейчас ВС РФ начали подтягивать свои резервы из Херсона, Лимана и России.

"Рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее", — подчеркнул он.

Он добавил, что враг потерял значительную часть своего преимущества, когда украинские бойцы прорвали первую линию, ведь "есть очень большая разница между первой и второй линией обороны". В частности, вторая построена не так качественно, однако имеет заминирование, которые расположены не единым оборонительным рубежом, а фрагментами.

Напомним, 2 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что украинские бойцы продолжают наступление на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. За сутки ракетные войска и артиллеристы разгромили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.

В тот же день стало известно, чтоУкраина применяю тактику малых штурмовых групп во время контрнаступления. В частности, ВСУ создали сотни небольших штурмовых групп для захвата опорных пунктов ВС РФ.