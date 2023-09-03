Перед встречей с Эрдоганом: в Одесской ОВА объяснили причины ночной атаки ВС РФ
По словам главы общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия осуществила массированную атаку Shahed на регион, чтобы создать соответствующий информационный фон.
Массированная ночная атака Одесской область 3 сентября может быть связана со встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, запланированной на 4 сентября. Такое мнение высказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.
"Можно увязать два события: атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября на РФ встреча господина Эрдогана с бункерным дедом", – сказал Братчук.
Он также добавил, что РФ всегда пытается создать соответствующий информационный фон перед важными встречами, даже если в них не участвуют международные организации или Украина. Глава общественного совета при Одесской ОВА также выразил надежду, что зерновое соглашение заработает в новом формате без участия РФ.
"Все-таки надеюсь, что это зерновое соглашение будет в новом формате, и без участия РФ. Потому что мы видим, с ними работать не то что невозможно, а это агрессор, террорист, и нужно их поставить на место", – сказал Братчук.
Напомним, ночью 3 сентября ВС РФ осуществили массированную атаку Одесскую область, в частности целью была гражданская инфраструктура Подунавья. Вражеские силы выпустили в направлении региона 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Массированная дроновая атака длилась более 3, 5 часов. В результате было зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказали медицинскую помощь. Сообщалось, что Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 беспилотника.
Фокус писал, что 14 августа, оккупанты трижды обстреляли Одессу, выпустив в направлении города 15 Shahed и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В результате атаки обломки ракет повредили супермаркет и общежитие. Сообщалось о трех пострадавших.