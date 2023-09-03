"Цель достигнута": Минобороны РФ цинично отчиталось о ночной атаке Shahed на Одесскую область

В российском оборонном ведомстве признали, что целью массированного обстрела региона была портовая инфраструктура города Рени. В результате атаки украинская ПВО сбила 22 цели из 25.

В Минобороны РФ отчитались о ночной массированной атаке Одесской области. В ведомстве страны-агрессора подтвердили, что осуществили пуски дронов-камикадзе для удара по хранилищам топлива, которые якобы используются для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве также признали, что целью Shahed была портовая инфраструктура города Рени.

"Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября ночью ВС РФ осуществили очередную массированную атаку Одесской области. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Подунавья. Вражеские силы выпустили в направлении региона 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 беспилотника. В результате прилета был пожар, который удалось локализовать. Известно о двух пострадавших. Им оказали медицинскую помощь.

В предыдущий раз ВС РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря 23 августа. Тогда прилет зафиксировали по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу в Подунавье. Атака длилась три часа. О пострадавших не сообщалось. Силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено девять дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

После ночной атаки 3 сентября в Одесской ОВА предположили, что вражеский обстрел связан с грядущей встречей президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана 4 сентября. По словам главы общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия всегда пытается создать соответствующий информационный фон перед важными встречами, даже если в них не участвуют международные организации или Украина.