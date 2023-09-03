"Пусть им будет жарко": СБУ отчиталась об успешных спецоперациях в августе (видео)

В обнародованный ролик вошли не только кадры по уничтожению врага и техники, но и атаки морских дронов на Крымский мост.

Бойцы Службы безопасности Украины (СБУ) показали, как уничтожать врага и его технику в течение августа. Ролик опубликовала пресс-служба СБУ в Telegram.

"Лето. СБУ. 2023. И хотя по календарю горячая пора уже прошла, мы не прекратим устраивать яркий хлопок оккупантам до полной Победы. Пусть им будет жарко", — говорилось в сообщении.

Видео начинается с подготовки украинских бойцов к бою — проверки вооружения и техники. Затем показывают, как военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Российской Федерации — многочисленные взрывы, поднятие густого дыма в небо.

СБУ точными ударами уничтожала российских оккупантов и их вражескую технику с помощью различного вида вооружения. Также бойцы продемонстрировали запуск дронов и их удачную работу по подразделениям врага. Также на ролике показали атаку морских дронов на Крымский мост.

В пресс-службе пообещали показать продолжение своей работы и уничтожение врага.

Напомним, 3 сентября появилось видео того, как в Луганской области украинские бойцы уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем. Силы обороны успешно выполнили свою работу с помощью FPV-дрона.

1 сентября издание Forbes рассказало об уничтожении российской военной техники за август 2023 года. В частности, украинским бойцам удалось уничтожили технику на 1,2 миллиарда долларов. В результате успешных операций ВСУ в тылу врага в конце месяца Россия потеряла несколько бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов и другую дорогостоящую технику.