"Хотят пробить коридор": в ВСУ раскрыли цель наступления ВС РФ на Купянск (видео)
По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои. Противник сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш 3 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что армия Российской Федерации на Лимано-Купянском направлении пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, особенно в районе Новоегоровки Луганской области. Противник пытается пробить так называемый "коридор".
Он отметил, что на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои, за минувшие сутки противник нанес 575 обстрелов из различных артелерийских систем по позициям наших воинов, произошло 5 боевых столкновений. Все попытки россиян были безуспешны.
По словам спикера, враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки.
"Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", — пояснил Илья Евлаш.
Офицер сообщил, что противник будет пытаться "вклиниться", чтобы продвинуться к реке Оскол. Пока атаки врага не имеют успехов, ВСУ сдерживают штурмы врага.
"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь беспилотников, шесть из них типа Ланцет", — добавил Евлаш.
"Он (противник — ред.) применяет штурмовые группы. Продолжает идти в атаки, в частности на поденном фланге вблизи города Бахмут пытается контратаковать, но с боями отходит назад. Нашим защитникам удается перехватывать инициативу", сообщил Евлаш.
На Бахмутском направлении наши защитники уничтожили:
- 180 человек личного состава;
- 1 танк;
- 7 БМП;
- 1 установку "Гиацинт Б";
- 1 установку "Мста-Б";
- 4 системы ЗРК "Град";
- 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
Напомним, 3 сентября сообщалось, что рота "Ахиллес" уничтожила 20 единиц техники ВС РФ в августе с помощью БПЛА. По данным командования роты, Россия в течение месяца потеряла 2 танка, 3 БМП, 10 артиллерийских установок, 2 грузовика и три склада с боеприпасами.