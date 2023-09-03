Отправляют к "Москве": в ВСУ объяснили, почему российские ДРГ активизировались на Херсонщине

Оккупанты боятся, что ВСУ продвинутся на Херсонщине, поэтому постоянно маневрируют в лодках. Несмотря на это украинские бойцы удачно уничтожают врага.

На левом берегу Херсонской области вооруженные силы Российской Федерации вынуждены запускать ДРГ на лодках. Об этом сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "24 Каналу".

Она отметила, что оккупантам приходится все время отправлять ДРГ через сложный ландшафт левобережья — многочисленные проливы и острова у устья Днепра. Это не дает врагу возможности держать все под своим контролем, поэтому военные РФ рассредоточивают пункты наблюдения, чтобы отследить движение украинских военных, "которое они постоянно провтикуют".

"Они (оккупанты, — ред.) ждут-ждут, а неожиданно флаг поднимается на другом направлении", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, враг постоянно маневрирует и выискивает продвижение Сил обороны, а украинские бойцы сразу отправляют такую лодку "к пополнению подводного флота, к "Москве" (российский крейсер, который уничтожили ВСУ в апреле 2022 года, — ред.)

Напомним, 31 августа начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ намеренно провели операцию и вывесили украинский на левом берегу Днепра, чтобы передать сообщение жителям временно оккупированных территорий и самим оккупантам.

В тот же день в ВСУ показали, что военные уничтожают российскую технику с помощью ударных дронов на левобережье Херсонщины. ВСУ удалось уничтожить вражескую бронемашину и попасть в опорные пункты противника под Алешками.