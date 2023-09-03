Теперь можно маневрировать: в ВСУ рассказали, что дал прорыв первой линии обороны ВС РФ

В командовании отметили, что в местах прорыва Силы обороны могут задействовать больше войск. ВС РФ из-за успеха ВСУ вынуждены привлекать дополнительные резервы низкого качества.

После прорыва первой линии обороны ВС РФ в Запорожской области у ВСУ появилась возможность маневрировать войсками и техникой. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун "Суспільному".

По словам Штупуна, россияне распределили ресурсы в Запорожской области.

"Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения", — сказал он.

Однако, по его словам, вторую линию также нельзя сбрасывать со счетов. Она также имеет мощные и грамотно построенные укрепления.

"Но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", — сказал Штупун.

Он отметил, что никуда не делись минные поля. В некоторых местах их меньше, чем на первой линии обороны. Однако пройти их все еще непросто. Поля на первой линии приходилось разминировать вручную, так как у ВС РФ была возможность уничтожить любую технику. Однако разминирование второй линии – будет более комплексным процессом.

"Мы уже можем прикрывать свою пехоту. На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование", — сказал спикер.

Он заявил, что в местах прорыва командование может задействовать больше войск. Однако продвижение Сил обороны зависит от многих обстоятельств, включая количество боеприпасов и действия врага.

Сейчас, как отметил Штупун, оккупанты привлекают к своей обороне дополнительные резервы низкого качества.

"Сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не свойственно", — сказал он.

Напомним, что 3 сентября в ВСУ объяснили, почему российские ДРГ активизировались на Херсонщине. Оккупанты боятся, что Силы обороны продвинутся в Херсонской области, поэтому постоянно маневрируют в лодках. Несмотря на это украинские бойцы удачно уничтожают врага.

Кроме того, в ВСУ раскрыли цель наступления ВС РФ на Купянск. По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои. Противник сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки.