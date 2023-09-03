ВСУ уничтожили катер ВС РФ во время высадки десанта на берегу Черного моря (видео)

По данным ВМСУ, на побережье Черного моря был уничтожен катер С-701 "Тунец". В результате операции враг потерял убитыми и ранеными 8 человек.

Военно-морские силы ВСУ уничтожили катер россиян С-701 "Тунец" во время высадки десанта. Соответствующим роликом поделилась пресс-служба ВМСУ 3 августа в Telegram.

Сообщается, что в северо-западной части Черного моря катер пытался высадить десант. Однако этому помешала морская авиация ВМСУ.

"Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов", — сказано в сообщении.

Напомним, что рота "Ахиллес" уничтожила 20 единиц техники ВС РФ в августе с помощью БПЛА. По данным командования роты, Россия в течение месяца потеряла 2 танка, 3 БМП, 10 артиллерийских установок, 2 грузовика и три склада с боеприпасами.

Также сообщалось, что в ГУР показали российского пилота, который передал Украине МИ-8. ГУР анонсировало документальный фильм, в котором расскажут о работе разведки. В частности, раскроют детали уникальной спецоперации "Синица", в ходе которой удалось переманить российского пилота и получить вертолет Ми-8.