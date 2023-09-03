Зафиксированы "прилеты": Курская область подверглась обстрелу и атаке дронов, — губернатор

По словам Романа Старовойта, поселок Теткино якобы был обстрелян со стороны Украины. Так, было зафиксировано три "прилета". Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА.

Курская область России 3 августа подверглась обстрелу и атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

По словам российского политика, поселок Теткино якобы был обстрелян со стороны Украины. Так, было зафиксировано три "прилета", но без разрушений и пострадавших.

Кроме того, как отметил Старовойт, на приграничных территориях региона обезврежены два якобы украинских БПЛА.

"В районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", — заявил Старовойт.

Поселок Теткино на карте Фото: Google

Министерство обороны России не прокомментировало заявления губернатора Курской области на момент написания новости.

Напомним, что в ГУР объявили о тестировании дальнобойного оружия в Украине. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, новая разработка чрезвычайно качественна и сможет поражать цели на территории России.

Также разведка Великобритании заявила, что Россия вербует мигрантов и граждан соседних стран для войны против Украины. В России проживает около шести миллионов мигрантов из Средней Азии. Иностранцам предлагают зарплаты в более 4 тысяч долларов за участие в войне против Украины.