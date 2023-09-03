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Военный Фокус Российско-украинская война

Зафиксированы "прилеты": Курская область подверглась обстрелу и атаке дронов, — губернатор

Артем Кальниченко
Фото: Скриншот | Ударный дрон, иллюстративное фото

По словам Романа Старовойта, поселок Теткино якобы был обстрелян со стороны Украины. Так, было зафиксировано три "прилета". Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА.

Курская область России 3 августа подверглась обстрелу и атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

По словам российского политика, поселок Теткино якобы был обстрелян со стороны Украины. Так, было зафиксировано три "прилета", но без разрушений и пострадавших.

Кроме того, как отметил Старовойт, на приграничных территориях региона обезврежены два якобы украинских БПЛА.

"В районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", — заявил Старовойт.

Поселок Теткино на карте
Фото: Google

Министерство обороны России не прокомментировало заявления губернатора Курской области на момент написания новости.

Напомним, что в ГУР объявили о тестировании дальнобойного оружия в Украине. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, новая разработка чрезвычайно качественна и сможет поражать цели на территории России.

Также разведка Великобритании заявила, что Россия вербует мигрантов и граждан соседних стран для войны против Украины. В России проживает около шести миллионов мигрантов из Средней Азии. Иностранцам предлагают зарплаты в более 4 тысяч долларов за участие в войне против Украины.