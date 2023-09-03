"Механизм возможен": у Зеленского анонсировали экстрадицию уклонистов от мобилизации (видео)

По словам представителя президента в Раде Федора Вениславского, для экстрадиции гражданина необходимо, чтобы в Украине было открыто уголовное производство, а лицо получило статус "подозреваемого" в совершении правонарушения.

Механизм экстрадиции украинских мужчин, которые уклонились от мобилизации, возможен. Об этом 3 августа сообщил во время эфира национального телемарафона представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, человека могут вернуть в Украину из-за границы в том случае, когда он купил медицинскую справку и на основании фальшивых документов покинул страну.

Он отметил, что для экстрадиции гражданина необходимо, чтобы в Украине было начато уголовное производство и лицо получило статус "подозреваемого" в преступлении. Только в таком случае правоохранительные органы могут обращаться к своим коллегам в других странах.

Но вопрос, по словам чиновника, неоднозначный. Так, правоохранительные органы другой страны могут по-разному расценивать обоснованность подозрений украинских коллег.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, он уже совершил преступление. Когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопросы к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, будут сообщать о подозрении", — отметил Вениславский.

По его словам, для запуска такого механизма не нужно вносить никаких законодательных правок.

Федор Вениславский об экстрадиции уклонистов (смотреть с 9 минуты)

Напомним, что Вениславский также заявил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении правил призыва граждан в Силы обороны. Документ позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации, путем обучения в ВУЗах. По его словам, после принятия инициативы ее действие распространится и на мужчин, которые уже воспользовались обучением для уклонения от мобилизации.

Также адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли снимать сотрудников ТЦК при вручении повестки. По словам эксперта, сотрудники полиции, сопровождающие представителей ТЦК, включают бодикамеры, чтобы при необходимости в суде подтвердить факт вручения повестки. Однако часто до суда доходят обрезанные отрывки, которые фиксируют не весь процесс, нередко сопровождающийся силовыми методами, а лишь сам факт вручения.