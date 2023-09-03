Мобилизация в Украине: можно ли снимать сотрудников ТЦК при вручении повестки (видео)

Эксперты уверены, что единственный способ доказать возможные нарушения со стороны ТЦК во время вручения повесток — вести видеосъемку происходящего.

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Сотрудники ТЦК и СП часто запрещают гражданам фиксировать их на видео, ссылаясь на военное положение. Однако фиксировать происходящее в таких случаях необходимо. Об этом у себя на YouTube-канале рассказал адвокат Роман Симутин.

По словам эксперта, сотрудники полиции, сопровождающие представителей ТЦК, включают бодикамеры, чтобы при необходимости в суде подтвердить факт вручения повестки. Однако часто до суда доходят обрезанные отрывки, которые фиксируют не весь процесс, нередко сопровождающийся силовыми методами, а лишь сам факт вручения.

"Что делает полиция? Вырезает все, оставляя запись на 2-3 минуты, то есть только фиксацию отказа. А то, что из видео вырезано пол часа разговора, уговоров, угроз — это же "мелочь". Кто же в здравом уме даст видео, в котором вас заломили, обыскали и забрали документы, заполнили повестку и вручили в кругу "невооруженных" людей. Какое же здесь психологическое давление и манипуляция", — говорит Симутин.

Поэтому адвокат рекомендует вести съемку во время вручения сотрудниками ТЦК повесток.

"Доставайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать вас", – добавляет Симутин.

Адвокат объясняет, можно ли снимать сотрудников ТЦК на видео во время вручения повестки.

По словам адвоката Веры Тарасенко, полиция, а также военные утверждают, что информация об их действиях является конфиденциальной, поэтому их нельзя снимать. По словам эксперта, это не совсем так.

Сотрудники территориальных центов комплектования нередко ссылаются на ст. 307 ГК Украины, согласно которой физическое лицо может быть снято на фото, кино, теле и видеопленку только при наличии его согласия. Однако представители ТЦК, когда вручают повестки или выполняют другие действия, выступают в роли субъектов властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются.

"Если эти же военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают ли повестку, угрожают ли вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – говорит адвокат на своем Youtube-канале.

Тарасенко добавляет, что не призывает саботировать законные действия представителей власти, однако подчеркивает, что в правовом государстве, прежде всего, должны уважать права и свободы граждан.

Фокус ранее подробно разбирал, к чему приведут масштабные проверки ВЛК и смогут ли они усилить мобилизацию. Ведь власти считают, что значительная часть справок с отметкой "не годен" к прохождению военной службы — фальсификации. А те, кому их выдали — участники коррупционных схем.

Также Фокус рассказывал, смогут ли власти вернуть домой военнообязанных, которые выехали за границу по фальшивым диагнозам ВЛК. Эксперты объяснили, что процесс экстрадиции, сложный и долгий и не предполагает массовый характер.