Мобілізація в Україні: чи можна знімати співробітників ТЦК під час вручення повістки (відео)

Експерти впевнені, що єдиний спосіб довести можливі порушення з боку ТЦК під час вручення повісток — вести відеозйомку того, що відбувається.

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Співробітники ТЦК і СП часто забороняють громадянам фіксувати їх на відео, посилаючись на воєнний стан. Однак фіксувати те, що відбувається, у таких випадках необхідно. Про це у себе на YouTube-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

За словами експерта, співробітники поліції, які супроводжують представників ТЦК, вмикають бодікамери, щоб за необхідності в суді підтвердити факт вручення повістки. Однак часто до суду доходять обрізані уривки, які фіксують не весь процес, що нерідко супроводжується силовими методами, а лише сам факт вручення.

"Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на 2-3 хвилини, тобто тільки фіксацію відмови. А те, що з відео вирізано пів години розмови, умовлянь, погроз — це ж "дрібниця". Хто ж при здоровому глузді дасть відео, в якому вас заламали, обшукали та забрали документи, заповнили повістку і вручили в колі "неозброєних" людей. Який же тут психологічний тиск і маніпуляція", — каже Сімутін.

Тому адвокат рекомендує знімати на відео вручення співробітниками ТЦК повісток.

"Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеознімання, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, повинні питати вас", — додає Сімутін.

Адвокат пояснює, чи можна знімати співробітників ТЦК на відео під час вручення повістки.

За словами адвоката Віри Тарасенко, поліція, а також військові стверджують, що інформація про їхні дії є конфіденційною, тому їх не можна знімати. За словами експерта, це не зовсім так.

Співробітники територіальних центрів комплектування нерідко посилаються на ст. 307 ЦК України, згідно з якою фізичну особу може бути знято на фото, кіно, теле- та відеоплівку лише за наявності її згоди. Однак представники ТЦК, коли вручають повістки чи виконують інші дії, виступають у ролі суб'єктів владних повноважень. Відповідно, на них положення про конфіденційність не поширюються.

"Якщо ці ж військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи погрожують вам, чи насильно тягнуть до військкомату, тобто чинять щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", — говорить адвокат на своєму Youtube-каналі.

Тарасенко додає, що не закликає саботувати законні дії представників влади, проте наголошує, що в правовій державі насамперед мають поважати права і свободи громадян.

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