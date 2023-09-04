"Это геноцид": пилот РФ, передавший Украине вертолет Ми-8, призвал россиян перейти на сторону ВСУ

По данным фильма "Сбитые летчики России", Украина предоставит российским пилотам, которые решат перейти на ее сторону, все гарантии, предусмотренные законом, включая финансовую компенсацию за переданную военную авиатехнику.

Российский пилот, который перевез в Украину Ми-8, получил ранение. Однако ему была предоставлена своевременная медицинская помощь, и его состояние было стабилизировано. Он призвал всех российских солдат переходить на сторону Украины. Об этом говорится в документальном фильме "Сбитые летчики России", показанном в эфире телемарафона.

В фильме было указано имя пилота вертолета Ми-8 — это 28-летний Максим Кузьминов. Он рассказал о ходе операции, о переходе на украинскую сторону и призвал других российских пилотов следовать его примеру.

"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: "Давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение". Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет… Я понял, что нахожусь рядом с границей. Я передал свое местонахождение. Я сказал: "Давайте попробуем, я нахожусь недалеко". И уже окончательно приняв решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, объяснили, что к чему", — заявил пилот.

В документальном фильме было отмечено, что во время завершающей стадии операции пилот получил ранения, но ему вовремя была предоставлена медицинская помощь.

Кроме того, в кинокартине показали и кадры эвакуации раненого пилота. Также подчеркивается, что он получил все предусмотренные законом гарантии безопасности.

На видео Кузьминов заявил, что в Украине нет никаких нацистов и фашистов.

"То, что сейчас происходит — это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит — это лишь вопрос времени", — говорит он.

В фильме также было показано, что Максим Кузьминов призвал других пилотов переходить на сторону Украины.

"Если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены до конца своей жизни абсолютно всем. Вам будут предлагать работу везде, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам все это откроется, вы свое мнение в корне измените", — заявил россиянин.

В фильме также было подчеркнуто, что Украина готова предоставить российским пилотам, решившим перейти на ее сторону, все законные гарантии, включая финансовую компенсацию за переданную ими военную авиатехнику.

Напомним, 23 августа капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber проинформировал, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

Позже сообщалось, что это была работа ГУР и начальник ведомства Кирилл Буданов раскрыл некоторые детали этой операции, которую можно считать одной из лучших в истории Украины. Сейчас вертолет находится в Киеве, а его пилот хочет остаться жить в Украине, ведь его семью накануне незаметно эвакуировали из РФ.