По словам аналитиков, установленное Генштабом РФ число потенциальных призывников необходимо для формирования новых соединений и частей. Это отражает стремление Кремля к укреплению своей армии.

Российская армия активно увеличивает свой личный состав с использованием скрытых усилий, известных как "Криптомобилизация". При этом информация о местонахождении этих новых военнослужащих остается неясной. Об этом говорится в сегодняшнем отчете ISW.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил 3 сентября, что с начала 2023 года были заключены контракты с Министерством Обороны России на обслуживание 280 тысяч человек. Медведев отметил, что в эту численность входят как лица, ранее состоявшие в российском военном резерве, так и те, кто имел опыт боевых действий.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил 3 сентября, что российские власти планируют до конца 2023 года заключить контракты с 420 тысячами человек.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости подписания военных контрактов всеми добровольческими формированиями с Министерством обороны России до 1 июля. Это означает, что цифры, упомянутые Дмитрием Медведевым и Андреем Гурулевым, возможно, включают в себя и тех, кто имел опыт участия в военных конфликтах, включая войну в Украине. Однако независимая верификация этой информации и количество абсолютно новых военнослужащих, присоединившихся к войне в Украине, остаются недоступными для подтверждения.

По данным источника, Россия продолжает активно масштабно вербовать военных для участия в войне в Украине. Эти новые контрактники могут иметь различные уровни подготовки и боевого опыта, так как сроки контрактов могут варьироваться от нескольких месяцев до двух лет. Это означает, что некоторые из них могут быть менее опытными и подготовленными по сравнению с военнослужащими, которые служили в армии на постоянной основе до заключения контракта.

Заявление депутата Госдумы Виктора Соболева о том, что Генштаб России определил необходимость привлечения 420 тысяч человек для новых соединений и частей, может отражать стремление России к укреплению своих вооруженных сил в условиях текущего конфликта. Однако, существуют конкурирующие приоритеты, такие как создание долгосрочных новых формирований и направление личного состава на фронт в Украину. Это может означать, что Россия сталкивается с ограничениями в ресурсах и должна балансировать между разными потребностями в личном составе.

Напомним, что 31 июля американский Институт изучения войны сообщил, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за неделю было совершено не менее 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.