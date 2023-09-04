Не доехал в Украину: в РФ силовики избили до смерти солдата-контрактника, — СМИ (фото)

Речь идет о 48-летнем Михаиле Пичугине, который на 3 года подписал контракт с Минобороны РФ. Незадолго до отправления на фронт его с побратимами отправили в Ростовскую область, где военная полиция и совершила противоправные действия. Власти игнорируют этот инцидент.

В Российской Федерации военного "распяли" возле дерева перед тем, как отправить его в Украину. Власти никак не реагируют на этот инцидент. Об этом сообщает российское медиа "Агентство. Новости" 2 сентября.

Произошло это с военнослужащим ВС РФ из Свердловской области Михаилом Пичугиным. В начале июня 48-летний мужчина подписал контракт с Минобороны РФ на три года, а уже в конце августа погиб в Ростовской области.

В РФ военная полиция избила до смерти мужчину Фото: Telegram

Его избили представители военной полиции и травмы были настолько сильные, что он не выдержал и скончался, о чем рассказали позже его родственники.

"Это очередной пример неуставных отношений в российской армии, их новый всплеск произошел с началом мобилизации. После подписания контракта Пичугина отправили на обучение в Оренбургскую область. Там он, по словам его сестры и жены, жаловался на побои. Он присылал жене фотографии и видео, на которых явно видны синяки на лице. Кроме того, там он получил перелом пальцев", — говорится в сообщении.

В августе Михаил Пичугин очутился в Ростовской области вместе с другими побратимами. Они сразу же решили пойти на речку помыться и распивали там алкогольные напитки. Их заметили местные сотрудники военной полиции и после короткого диалога привязали мужчин к дереву и начали избивать.

Сначала все было не так критично и Михаил Пичугин еще позвонил маме и жене, которым рассказал о случившемся.

"Позднее мужчине стало хуже, его увезли в больницу. 23 августа Пичугину сделали операцию, на следующий день он умер. При этом о смерти мужа его жене рассказал не командир части, а сослуживец Пичугина. В морге, который посетил брат Пичугина, сказали, что военный скончался от травмы головы. Брату также показали тело, на руке у погибшего видны кровавые следы, похожие на следы от наручников", — говорится в сообщении.

Следователь Военного следственного управления СК по Южному военному округу Илья Дзюин пообещал семье, что вскоре будет заведено уголовное дело, но уже несколько недель ничего так и не происходит. С журналистами правоохранитель общаться отказался.

К слову, тело так и не могут вернуть домой, хотя попытки начались еще 24 августа.

Напомним, 18 августа СМИ сообщили, что "охота" за призывниками в РФ начнется уже в сентябре. Российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию после дня единого голосования. При этом в армию могут призвать ранее неприкасаемых — работников службы охраны и охранников в колоний.