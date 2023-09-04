Освободили 3 квадратных км: ВСУ успешно продвигаются под Бахмутом, — Минобороны (карты)

По словам замминистра Анны Маляр, с начала операции на Бахмутском направлении деоккупировано уже 47 квадратных километров. Также ВСУ имеют успехи и на юге.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины успешно освободили территорию площадью 3 квадратных километра на Бахмутском направлении на прошлой неделе. Кроме того, они продолжают наступление в районе Новоданиловки и Новопрокоповки. Об этом она сообщила во время включения из Military Media Center.

Заместитель министра подчеркнула, что ведутся бои как на южных, так и на северных флангах города Бахмут.

"На прошлой неделе было очень горячо в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озаряновки", — сообщила она.

Согласно заявлению Анны Маляр, в течение прошлой недели на Бахмутском направлении было освобождено 3 квадратных километра территории. Всего с начала наступления украинских войск на этом направлении было освобождено уже 47 квадратных километров.

Бахмутское направление

Кроме того, силы обороны имеют успехи на южном фронте.

Также замминистра обороны заявила и о продолжении наступательных операций украинских вооруженных сил на Мелитопольском направлении.

"За последние несколько дней в ходе ведения наступления были успехи в районе Новоданиловка — Новопрокоповка, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах", — добавила Маляр.

Мелитопольское направление

Напомним, что генерал-полковник Александр Сырский 30 августа заявил, что войска захватчиков наступают на Купянско-Лиманском направлении, однако украинские защитники сдерживают врага. На этом отрезке фронта происходят ожесточенные бои в районах Ковалевки и Райгородки. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. Для наступления российские захватчики используют штурмовые подразделения на бронетехнике.

Боец ВСУ 31 августа прокомментировал бои на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию на этом участке фронта. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ. По его словам, захватчикам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию.