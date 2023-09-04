"Скоро станет в строй": в ГУР рассказали о судьбе трофейного вертолета Ми-8 АМТШ

Благодаря спецоперации ГУР и Нацполиции, удалось захватить одну из самых новых модернизаций вертолета Ми-8.

Удачная операция Главного управления разведки позволила заполучить вертолет Ми-8 АМТШ. Скоро борт станет в строй. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Операция по захвату летчика вместе с вертолетом организована совместными действиями Департамента внутренней безопасности Национальной полиции и ГУР. Она готовилась месяцами и требовала привлечения лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности, потому что оккупанты принимают беспрецедентные меры для недопущения контактов авиаторов с "непроверенными" лицами.

В ГУР приводят детали операции, того как удалось переманить летчика на сторону Украины. Сначала специалисты нашли летчика, который не одобрял действия и решения политического руководства по полномасштабному вторжению. Далее с ним наладили контакт и впоследствии получили согласие на сотрудничество. Семью военного доставили в Украину и гарантировали им безопасность. В итоге он вместе с другими членами экипажа направился в Украину. Другие члены борта не знали о планах и отказались сдаваться. Их ликвидировали, а пилот теперь в безопасности на украинской территории. Имя летчика, как заявляется, Максим Кузьминов.

Теперь самолет новейшей модификации Ми-8 АТМШ станет на вооружение украинской армии. Это одна из самых новых версий вертолета в составе российской армии. Украина захватила борт "62 красный" из состава 2-й вертолетной эскадрильи 337-го отдельного вертолетного полка.

Напомним, 24 августа СМИ писали, что известно о новейшей версии вертолета Ми-8АМТШ, которую получили военные.

4 сентября летчик РФ, который передал Украине Ми-8 призвал россиян перейти на сторону украинской армии.