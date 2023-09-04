Ночная атака Shahed: иранские дроны-камикадзе упали и взорвались в Румынии, — МИД (видео)

На территории Румынии сдетонировали дроны, запущенные ночью российскими силами для ударов по Одесской области. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны РФ для других стран.

Ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed. Об этом 4 сентября сообщил в соцсетях спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины он отметил, что в Румынии упали и сдетонировали дроны иранского производства Shahed. Российские войска атаковали ими район порта в городе Измаил Одесской области.

"Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО", — заявил Николенко.

Спикер написал, что МИД призывает партнеров ускорить поставки в Украину дополнительных современных систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также предоставление защитникам боевой авиации. Он убежден, что это вооружение усилит защиту инфраструктуры не только Украины, но и сопредельных государств.

Публикация Олега Николенко от 4 сентября Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 4 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Примерно в 4:00 БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. Сообщалось, что в целом оккупанты запустили 17 дронов. Часть из них сбила ПВО, но другая часть — попала в гражданские и инфраструктурные объекты.

Ранее, 3 сентября, Россия также атаковала Одесскую область. Всего тогда вражеские войска запустили 25 ударных беспилотников, 22 из которых удалось сбить. Один из дронов попал в припортовую инфраструктуру, вызвав пожар. В результате удара пострадали два человека.