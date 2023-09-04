Германия оттягивает поставки ракет Taurus в Украину: Бундестаг обвиняет Шольца, — Bild

Журналисты отметили, что одной из причин, почему канцлер не хочет поставлять ракеты для ВСУ — угроза атак по российской территории. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Олаф Шольц единственный, кто выступает против.

Германия продолжает оттягивать решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus и многое зависит от федерального канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает издание BILD 3 сентября.

По мнению главы немецкого правительства, Украина может применить этот вид вооружения для ударов по территории Российской Федерации, в связи с этим окончательное решение и не спешат принимать.

Отдельно было отмечено, что поставки дальнобойных ракет Taurus могут также зависеть от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о том, нужно ли якобы проводить переговоры с Кремлем.

В то же время министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер выступают за то, что нужно принять решение в пользу поставок.

Отдельно журналисты BILD в материале отметили, что помимо опасений ударов по РФ могут быть еще причины. К примеру, Германия может дождаться момента, когда Соединенные Штаты Америки первыми примут решение передать ВСУ ATACMS. С другой стороны представители Олафа Шольца утверждают, что поставки ракет Taurus будут актуальны исключительно после того, как Украина получит западные истребители F-16, хоть их можно и использовать в других видах авиации.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман отреагировала на этот материал журналистов и заявила, что Олаф Шольц стал единственным в коалиции, кто блокирует поставки крылатых ракет Taurus.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В данный момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – говорится в сообщении.

13 августа украинские власти сделали запрос на предоставление немецких дальнобойных ракет Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии до 500 км. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ будут использовать эти ракеты исключительно в пределах украинских границ.