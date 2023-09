Open source и частно-государственное сотрудничество – ключи к стратегической устойчивости Украины

Российско-украинская война показала, насколько сильно могут поменять ситуацию разработки частного сектора в борьбе с оккупантами. У ВСУ есть система "Дельта", где в режиме реального времени можно руководить боем, украинцам предложено передавать информацию о враге в "Дії" и в Телеграме. Однако это лишь часть того, как современные технологии помогают Украине.

Стремительное развитие частно-государственных технологических инноваций в Украине во время вторжения стало наиболее яркой характеристикой войны и одной из ключевых причин выживания страны. Украинцы еще до войны были хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять психологической войне со стороны России и использовать доступные технологии на новых направлениях. Сила украинского правительства заключалась в его способности мобилизовать все украинское общество и большую часть мирового сообщества, а затем вести асимметричную борьбу, опираясь на мощную общественную волю, поддерживаемую быстро развивающимися частными технологическими компаниями и инновациями на основе открытого исходного кода.

Продолжающееся контрнаступление Украины переводит войну на территорию России. Раненые и погибшие с обеих сторон исчисляются сотнями тысяч, но у России более многочисленная армия, большая огневая мощь, гораздо более мощная авиация и в три раза больше населения, чем в Украине. Даже несмотря на миллиарды долларов военной помощи в виде противотанковых ракет, систем ПВО, артиллерийских боеприпасов, боевых машин пехоты и основных боевых танков, Украина находится в стратегически невыгодном положении в ходе своего контрнаступления, поскольку Россия может позволить себе нести потери и перебрасывать новые войска.

Соединенные Штаты хорошо знакомы с технологическим преимуществом, позволяющим компенсировать потери, что было одной из основных стратегических концепций во время холодной войны против России. Поскольку западные союзники не будут рисковать своими солдатами, находящимися на действительной военной службе, для укрепления штурмов на фронте, украинцы должны максимально использовать быстрые открытые частно-государственные технологические инновации, которые принесли им преимущество в начале войны. Стратегическая сила Украины заключается в ее стойкости и сильной воле общества.

Тактическая эволюция Украины

Запад должен помогать Украине еще быстрее внедрять инновации и технологии в вооруженные силы, а не ожидать от призывников быстрого освоения общевойсковой тактики по западному образцу. В апреле 2023 года Украина запустила так называемый портал "Brave1", призванный содействовать внедрению инноваций между государственным и частным секторами, и именно туда следует направить больше внимания и ресурсов Запада.

Многие аналитики склонны фокусироваться на воздействии того или иного оружия – особенно небольших коммерческих беспилотников, проактивных кибервозможностей, высокотехнологичных танков или низкоорбитальных коммерческих спутников. Но наиболее примечательно то, как украинские призывники смогли использовать кластеры коммерческих и военных технологий (взаимодействующие технологии, такие как сенсоры, спутники, машинное обучение и быстро обновляемое программное обеспечение) для объединения в сеть, взаимодействия и создания динамических систем гораздо быстрее, чем это могут сделать российские солдаты.

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в страну, используя традиционные технологии, Украина отбилась с помощью небольшой группы технологически грамотных граждан, которые объединили ряд летальных технологий, простых в использовании, многоразовых и готовых к применению. Результатом стало ускорение принятия решений и объединение возможностей в космосе, киберпространстве, воздухе и на суше. Украинские военные использовали легкодоступные технологии для создания сетей, которые передают важные разведданные и приказы быстрее и эффективнее, чем российские системы управления, и при этом обходятся гораздо дешевле.

Все – от украинского солдата, использующего коммерческие беспилотники, до президента Владимира Зеленского, принимающего решения в масштабах страны, – полагаются на взаимосвязанную систему сбора, анализа и преобразования данных в практические результаты в кварталах городов или на поле боя. С помощью союзников по НАТО и open source компаний за пределами Украины вооруженные силы использовали государственные и частные технологии для создания системы управления, основанной на данных, по четырем направлениям – сбор данных, связь, анализ данных и действия.

Сбор данных: коммерческие спутниковые сервисы, приложения и беспилотники

Задолго до применения БПЛА на поле боя украинские военные использовали комплексы датчиков, включая сочетание коммерческих спутниковых сервисов, открытых источников разведданных и беспилотников, для сбора и передачи информации о передвижениях российских военных по территории Украины. Эти системы собирают информацию в воздушном, космическом и киберпространстве, предоставляя важнейшие данные широкого спектра, которые формируют четкую картину конфликта.

Коммерческие спутниковые сервисы предоставляют Украине геопространственную информацию, позволяющую наглядно увидеть размещение и передвижение российских войск. Такие компании, как ICEYE, Usra Space и MDA, собирают и анализируют снимки с помощью своих частных спутников с радаром с синтезом апертуры, что позволяет лицам, принимающим решения, вести постоянное наблюдение за стратегически важными объектами. Например, с помощью коммерческих снимков в феврале 2022 года велось наблюдение за 60-километровой российской колонной бронетехники и материально-технического обеспечения, направлявшейся к Киеву, которая впоследствии была атакована и уничтожена украинскими войсками.

Украина также превратила телефоны и социальные сети в открытые разведывательные устройства, собирая метаданные для идентификации российских войск и техники. На основе метаданных, собранных из сообщений в Telegram и телефонных звонков, украинские военные нанесли удары по наемникам группы "Вагнер" и десяткам российских солдат срочной службы в Макеевке. Такие приложения, как "Дія", Telegram и Viber, превращают личные телефоны в устройства сбора данных, через которые обычные граждане могут отправлять чат-ботам фотографии, видеоролики с геометками или краткую текстовую информацию о действиях российских военных. Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что эти приложения являются ключевыми источниками информации: только за первый месяц вторжения 260 тыс. человек воспользовались "Дієй", чтобы сообщить о российской активности.

Отдельные военные подразделения используют коммерческие беспилотники, такие как DJI Phantom 3 или AeroVironment Quantix Recon, для проведения разведки, наблюдения и рекогносцировки в радиусе нескольких километров от своих позиций. Любительские беспилотники собирают информацию, необходимую для тактической разведки, особенно для целеуказания. К маю 2022 года в Украине было задействовано 6 тысяч коммерческих беспилотников для обеспечения наблюдения за военными подразделениями. Через год "армия беспилотников" выросла, и, по оценкам Королевского института объединенных служб, украинцы теряли по 10 тысяч беспилотников в месяц. Хотя эти платформы децентрализованы и контролируются отдельными пользователями, полученные с их помощью видео- и фотоматериалы можно собирать и объединять в гораздо более крупные массивы данных.

Подключение данных к системам: спутники на низкой околоземной орбите и телекоммуникационные сети

Все эти отдельные системы объединяет спутниковая связь и телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу данных между устройствами украинцев. Терминалы Starlink компании SpaceX предоставляют военным подразделениям доступ к стабильной сети низкоорбитальных спутников, которые соединяют датчики с процессорами в любой точке поля боя. Как уже сообщалось, SpaceX пыталась удержать Киев от использования Starlink в наступательных военных целях. Однако даже с учетом ограничений, введенных SpaceX, украинские сухопутные войска сообщают лишь о незначительных перебоях в обслуживании, и солдаты по-прежнему могут передавать данные с разных точек поля боя.

Кроме того, сотни украинских провайдеров мобильной связи и Интернета продолжают обеспечивать децентрализованную сеть связи через стационарные вышки и базовые станции сотовой и беспроводной связи, а также импровизированные точки доступа. Децентрализация обеспечивает большую стойкость отказоустойчивость, даже в условиях мощного артиллерийского обстрела со стороны России, и эта особенность оказалась важнее, чем какая-либо одна система.

Анализ данных: искусственный интеллект и системы управления боем

После сбора данных с помощью многочисленных датчиков украинские войска при поддержке частных компаний используют алгоритмы искусственного интеллекта и цифровые системы управления боем для объединения разрозненных массивов данных в общую оперативную картину всех основных сражений и российских подразделений в Украине. Чат-боты, такие как бот "єВорог" в "Дії" и @stop_russian_war_bot в Telegram и Viber, перерабатывают тысячи сообщений от гражданских лиц в целостный набор данных тактической разведки. Эти чат-боты, ориентированные на решение конкретных задач, принимают исходные данные, такие как метаданные пользователя, изображения или текст о российской активности, а также время и место контакта, для проверки подлинности и определения приоритетности сообщений граждан. В конечном итоге простая веб-программа, собирающая данные, может в режиме реального времени предоставлять информацию о перемещениях российских войск по территории Украины.

Для идентификации личности и прогнозирования передвижения техники Украина также использует системы, выявляющие закономерности на фотографиях, видеозаписях и изображениях, такие как технология распознавания лиц Clearview AI и MetaConstellation компании Palantir. С помощью программы распознавания лиц Clearview пользователи могут просканировать два миллиарда изображений из российской социальной сети "ВКонтакте". Этот алгоритм позволяет украинским солдатам проверять людей, замеченных на поле боя или появляющихся на различных носителях, например, на фотографиях или видеозаписях. Кроме того, система MetaConstellation объединяет спутники с радаром с синтезированной апертурой и искусственный интеллект для последовательного анализа изображений и их объединения в единое целое. Одновременно он идентифицирует геопространственные данные из многочисленных районов Украины, что позволяет украинским войскам получать информацию о перемещениях российских войск по территории страны.

Украинские войска также, вероятно, используют такие инструменты, как алгоритмы обработки естественного языка Primer, для создания кратких разведывательных отчетов на основе радиопередач России в реальном времени или в записи. Этот инструмент берет сигналы разведки и генерирует полную расшифровку разговоров на основе записей. Кроме того, интерфейс генерирует наборы данных и текстовые отчеты, в которых указывается любая ключевая информация (например, местоположение, численность, оснащение, активность и будущие намерения подразделения).

Операционализация данных: коммерческие ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы

Наконец, после того как вся система ударных технологий собрала, проанализировала и передала данные, отдельные украинские подразделения могут использовать эту информацию для проведения военных операций. Военнослужащие используют цифровые системы управления боевыми действиями для сбора аналитических данных, полученных с помощью искусственного интеллекта, для определения событий, происходящих в реальном времени на поле боя, а затем передают общую оперативную картину в подразделения по всей стране.

На оперативном уровне украинцы используют систему управления боем "Дельта" для отслеживания дислокации российских войск в режиме реального времени и повышения способности командиров управлять силами и средствами. "Дельта" позволяет использовать данные, полученные с помощью искусственного интеллекта, накладывая их на геопространственные снимки, видео, карты и разведывательную отчетность. В ноябре 2022 года с помощью "Дельты" было уничтожено не менее 1500 целей, а в настоящее время их число может исчисляться несколькими тысячами. Эта онлайновая программа, разработанная украинским частным бизнесом, широко доступна для штабов подразделений. На уровне бригад планируют ввести должности офицеров разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки, которые смогут облегчить горизонтальную связь между командованиями.

На тактическом уровне Украина интегрировала такие системы, как ГИС "Арта", для идентификации целей и обмена координатами целей на поле боя. Эта система работает аналогично системе тактических данных полевой артиллерии США, позволяя солдатам назначать конкретные системы, такие как минометы, артиллерия, беспилотники и скрытые боеприпасы, для поражения определенных целей. Среди ударных систем – беспилотники украинского производства, например, Drone R18 компании "Аэроразведка", или более традиционные средства, такие как Switchblade 300 и 600 компании AeroVironment, а также Bayraktar TB2. Во Львове украинская компания Twist Robotics производит программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое направляет вооруженные беспилотники к цели, преодолевая спуфинг GPS и электронные помехи. Новейшие украинские беспилотники даже сбрасывают бомбы на движущиеся цели.

Вытащить стратегическое планирование из окопов

Каждая современная война заканчивается тем или иным политическим урегулированием. Способность Украины победить в этой войне обусловлена непоколебимой волей ее народа, опирающегося на международную поддержку. Если сотни тысяч украинцев погибнут в ходе кровавой кампании на истощение, эти факторы ослабнут.

В ходе войны основное внимание уделяется дорогостоящим обычным системам. Такое внимание обусловлено предыдущими войнами, укрепляя военную иерархию – децентрализованные технологии и технически подкованные призывники выходят за рамки контроля и опыта лидеров. Как отмечает Роб Ли в подкасте Russia Contingency, российские военные также применяют инновации на более низких уровнях – например, покупают беспилотники и подражают тактике украинцев. Но инновации российских солдат иногда подавляются сверху, и российским солдатам не хватает мобилизованного технически подкованного населения. Средний украинский призывник лучше ориентируется в обстановке, чем средний российский солдат, и это оказывает практическое влияние на ход войны. Если при попытке взять Бахмут погибнет украинский призывник, это будет не просто индивидуальная трагедия, а стратегическая ошибка.

Инновации в области связи и управления обычно становятся очевидными лишь спустя долгое время после окончания войны – как в случае с секретным взломом кодов "Энигма" и "Лоренц" во время Второй мировой войны, который на десятилетия исчез из нарратива победителей.

Но не в этом случае. Тактическое влияние цифровых технологий на ход украинской войны очень публично и заметно. Например, международная компания Molfar, занимающаяся открытой разведкой, с помощью команды штатных сотрудников и украинских волонтеров проанализировала изображения из журналистских Telegram-каналов. Интегрировав их с Google Maps и Google Street View, Molfar идентифицировала членов российской бригады "Пятнашка" и нанесла на карту их базу в восточной части Донецка. Это заняло два с половиной часа. Месяц спустя украинцы ударили по россиянам из поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы. Впоследствии этот процесс был повторен компанией Molfar и другими коммерческими компаниями тысячи раз.

Конечно, процессы целеуказания на основе открытых источников эволюционируют по мере того, как люди меняют платформы (например, переходят с Telegram на "ВКонтакте") или поведение (например, учатся не выкладывать фотографии), но их влияние остается значительным. По мнению генерала сэра Джона Хокенхулла, возглавлявшего до мая 2022 года оборонную разведку Великобритании, соотношение внимания командиров к открытым источникам и секретным разведданным сейчас должно измениться с 20/80 на 80/20.

Глобальное влияние стремительных инноваций Украины выходит за рамки тактики. Китайское правительство внимательно следит за развитием событий и планирует запустить свою первую сеть низкоорбитальных спутников, аналогичных Starlink, к концу 2023 года. Альянс НАТО тоже не остался в стороне и в июне 2022 года открыл инвестиционный фонд под названием Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic объемом в миллиард евро. Некоторые из наблюдателей – от отдельных преступников до авторитарных режимов – в будущем будут использовать технологии с открытым доступом против невинных целей. Никто не хочет повторения того, что происходит в Запорожье или Херсоне.

Заключение: широкие последствия

В процессе плавной интеграции государственных и частных цифровых возможностей по этим четырем направлениям – сбор данных, интеграция, анализ и оперативное нацеливание – мы наблюдаем влияние нового вида мобилизации общества, лежащего в основе устойчивости Украины. Теперь эта мобилизация проходит испытание контрнаступлением против окопавшегося противника с превосходящими обычными силами.

Украинское общество представляет собой модель XXI века, которая показывает, что значит готовиться к следующей войне. Украинцы готовились к этому конфликту с 2014 года. Украинские компании были субподрядчиками всех крупных технологических компаний еще до начала войны, а кибернетические, программные, инженерные и компьютерные навыки многих граждан были уже хорошо развиты. Выживание Украины сегодня – это не только вопрос борьбы танков с беспилотниками или кибератак против спутников, но и компетентности населения в ключевых навыках, которые жизненно необходимы для ведения боевых действий. Интегрируя военный и гражданский потенциал и опираясь на все общество, украинцы создали более дешевую, управляемую данными и адаптивную сеть на поле боя, которая пользуется поддержкой населения – и в этом их преимущество.

Роль народной поддержки будет оставаться решающей. Высокотехнологичные военные инновации в обычных вооруженных силах будут необходимы, но не достаточны в любой будущей войне. Соединенные Штаты и их демократические союзники должны использовать более широкий подход к технологической грамотности населения задолго до начала войны. Граждане должны быть готовы, как население Украины, противостоять психологическим манипуляциям и изощренно использовать доступные цифровые технологии.

